Coppa Italia: la Axon di Paolo Cannizzaro torna in pista al Mugello

L'appuntamento sul tracciato toscano dedicato agli appassionati di motociclismo è in occasione del Round 4 del Trofeo Italiano Amatori e il Round 3 della Coppa Italia Velocità: dopo un periodo di pausa riprendono a correre Gianluca Savino Pirelli Cup – Challenge, Anthony Della Volpe e Omar Ranghetti Trofeo Amatori Avanzato 1000; in categoria Superior Cup 1000 ci sarà Marco Lavizzari; Roberto Torretta Trofeo Amatori Base 600 e Giorgio Besana in Dunlop Cup 600, che hanno già avuto modo di dimostrare la loro tenacia, e Fabio Carminati Trofeo Amatori Base 1000, 90 kg per 1.92 di altezza, che non vede l'ora di sfidare i suoi avversari e salire sul podio. «Per questo weekend di gare mi aspetto molto – dice Carminati, Axon Seven Team –, voglio assolutamente fare bene. Dopo la brutta caduta di Vallelunga il fisico ne ha risentito ma, grazie al supporto di alcuni specialisti e un mese di duro lavoro in palestra, mi sento veramente in forma. Questo fine settimana si deciderà il Campionato e io punto di arrivare tra i primi tre. Il Mugello Circuit è una pista difficile per la mia corporatura però posso farcela, il team si è già messo all'opera per studiare soluzioni adatte alle mie esigenze e io darò il 100% di me stesso, farò del mio meglio per portare a casa queste due vittorie!». Assente dalla competizione Gianluca Baratto, invece, che ha scelto di prendersi una piccola pausa per ricaricare le batterie. «Ho deciso di prendermi un periodo sabbatico per fare delle valutazioni per il mio futuro – spiega Baratto –, si tratta di un fatto interiore e personale, sento l'esigenza di staccare la spina e di rimettere in ordine le mie idee; ma in programma c'è di fare la gara a settembre al CIV, dove tornerò più carico che mai!».