Coppa del mondo di calcio camminato: 4 trevigiani nella Nazionale in Inghilterra

La Coppa del Mondo di Calcio Camminato 2023 coinvolge ben 4 calciatori della provincia di Treviso. I Veterani dello Sport in azzurro alla Coppa del Mondo di Calcio Camminato Over 50 e 60 in Inghilterra a caccia del titolo mondiale.

È l'Inghilterra ad organizzare quest'anno, dal 23 al 26 agosto, la Coppa del Mondo 2023 di Calcio Camminato, forte di una tradizione che viene da un numero davvero consistente di ex giocatori e appassionati del calcio giocato, ben 40mila iscritti. Disciplina che, grazie ad Unione Nazionale Veterani dello Sport - associazione Benemerita del Coni, sta riscuotendo in tutta Italia crescenti successi di praticanti e di partite disputate. A Derby, città che diede il nome alle sfide calcistiche, nella affascinante cornice del St. George Park, ci sono 400 giocatori di tutto il mondo con 28 squadre in rappresentanza di 20 nazioni. Tra essi anche i soci Unvs, Ente riconosciuto da Walking Football Federation quale unico referente in Italia per allestire una Nazionale. Così gli azzurri provenienti da tutta la Penisola (selezionati nei mesi scorsi nelle molte sedi delle Sezioni Unvs, che da anni hanno una loro squadra in questa divertente disciplina e che sono reduci dai recenti Campionati Nazionali svoltisi a Marcon - Ve) saranno presenti con due squadre, over 50 e over 60, per giocarsi il titolo mondiale delle rispettive categorie. La scelta degli atleti è stata affidata ai relativi c.t. Luigi Martinoli e Pier Luigi Rossi che hanno curato ovviamente le qualità tecniche ma anche l’espressione di tutta Italia. Saranno 36 gli atleti impegnati nella Coppa del Mondo in rappresentanza delle Sezioni UNVS di Novara, Bassano, Biella, Treviso e Pisa, oltre ad un gruppo ancor più folto di accompagnatori, familiari e simpatizzanti al seguito. Quattro i calciatori selezionati nella provincia di Treviso: Massimo Polo e Silvano Sartor (over 50 Unvs Treviso), Tiziano Andreazza e Silvano Battaglia (over 60 Unvs Bassano). Inoltre, la formazione over 50 conta su Bollini, Capetta, Dilegge, Gassin, Martini, Martino, Martinoli, Mazzarella, Montesanti, Ramella, Sartor A., Scognamiglio, Stragliotto, Ugolini, Valentino, Vigliotti, Zanettin. L’over 60 su Baglio, Boselli, Brustia, Campagnolo, Dondi, Ferraris C., Ferraris R., Frigo, Ghirardelli, Irene, Landolfi, Morello, Palmieri, Rossi, Tacchini, Zaffaroni, Zurlo. La Federazione inglese ha lanciato un nuovo canale su RECAST, la piattaforma di streaming di sport e intrattenimento senza abbonamento, che consente di assistere allo streaming delle partite in diretta collegandosi a https://recast.tv/FIWFA Il calendario dei match di qualificazione è fittissimo: Over 50 gruppo 2, le partite dei nostri azzurri: il 25 agosto l'Italia scende in campo alle 8.30 contro il Jersey, alle 11 contro il Giappone e alle 16.00 contro il WF Caribbean. Nella stessa giornata in serata i quarti di finale. Over 60, il tour de force degli incontri si apre il 24 agosto alle 9 con Italia - Caribbean. Alle 14 di nuovo in campo contro il Galles. Alle 18.10 in terzo match della giornata contro l'Irlanda del Nord. Il giorno seguente l'Italia è opposta alle 9.20 all'Australia, alle 13.30 contro la Cecoslovacchia. Nella speranza di accedere ai quarti che iniziano alle 18.30. Per altre informazioni 349 2383242 (Segretario Generale).