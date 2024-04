Coppa Piave revival 2024: svelato il percorso del 4 e 5 maggio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L’oasi naturalistica Centro Sportivo Lago Le Bandie di Lovadina di Spresiano ospita il Centro Accrediti, la Direzione Gara, Partenza e Arrivo dell’evento. Un percorso inedito di 190 km con 44 rilevamenti suddiviso in due tappe si snoda attraverso la bellezza e la storia del territorio trevigiano, inclusi il Montello e le colline del Prosecco di Conegliano, Patrimonio dell’Umanità Unesco. Dopo la Partenza di tappa 1, i concorrenti affrontano i 4 rilevamenti di Power Stage che determinano la classifica separata riservata al Trofeo Thai Si, sul tracciato “Lago Le Bandie” di 850 metri. Si percorrono le veloci strade della campagna trevigiana fino al Montello, dove hanno inizio le prove cronometrate a Nervesa della Battaglia, il cui nome deriva dal latino Nerva o Nervinius possibile proprietario terriero di epoca romana; dopo il 1923 fu aggiunto “della Battaglia” con riferimento alla seconda battaglia del Piave, la Battaglia del solstizio della Prima Guerra Mondiale. La presenza della civiltà romana è attestata dai numerosi reperti risalenti al I secolo d.c. ritrovati nei pressi dell'abbazia di Sant'Eustachio, importante complesso benedettino meta di pellegrinaggi e ritiri di uomini illustri, tra i quali Giovanni Della Casa, autore del celebre Galateo. Il monastero, sopravvissuto alle politiche napoleoniche, dopo la soppressione, venne quasi raso al suolo dai colpi di artiglieria durante la Grande Guerra. I ruderi, che compongono un suggestivo insieme, sono stati di recente restaurati e possono essere raggiunti tramite un facile sentiero che si arrampica dalla chiesa parrocchiale di Nervesa della Battaglia. I rilevamenti cronometrici si sviluppano in un continuo susseguirsi sulle sinuose strade della collina con dolci e veloci saliscendi sulla dorsale, intervallate dalle strette e tortuose “strade di presa” che la attraversano da nord a sud. Le strade di presa non sono da confondersi con le prese vere e proprie; queste ultime sono piuttosto le fasce di territorio comprese fra una strada e l'altra. Questo assetto è il risultato del controllo forestale impostato dalla Serenissima sin dal XV secolo, il cui nome deriva da “prendere il legname”. Le selve del Montello furono intensamente protette e sfruttate dalla Repubblica di Venezia per rifornire l’Arsenale e costruire le palafitte su cui si fonda l’intera città. La Repubblica era così gelosa di questa risorsa che fece confiscare e recintare l'intera collina ed emanò una serie di leggi e decreti volti alla sua tutela, talvolta così radicali da prevedere la pena di morte. Ma lo sfruttamento era ben controllato e specializzato, in armonia con i principi ecologici e incredibilmente attuale. La vegetazione rimaneva quella originale: si trattava di un querceto quasi puro, costituito per lo più da roveri e farnie. La successione di passaggi cronometrati attraversa i comuni di Giavera del Montello e Volpago del Montello, nei cui territori i primi insediamenti umani risalgono ai tempi dell’Uomo di Neanderthal, Crocetta del Montello che dispone di un museo civico nel quale sono conservati un corno preistorico di mammut e un piccolo scheletro di dinosauro, oltre a molti altri reperti archeologici. I concorrenti affrontano una ulteriore serie di prove con una breve escursione sui rettilinei della S.P. 77, meglio nota come “Strada Panoramica del Montello” che costeggia il versante settentrionale del colle e lambisce il fiume Piave. Un breve trasferimento conduce alle pendici delle Prealpi, ricolme di vigneti del celebre Prosecco, per l’ultima serie di rilevamenti su strade armoniose ma ritmate da curve e controcurve prima di fine Tappa 1 ed essere accolti da Serena Wines 1881. Il light dinner dei partecipanti precede la partenza di tappa 2 che si conferma in notturna. I rilevamenti di precisione iniziano a Conegliano e si susseguono ripercorrendo in senso inverso l’itinerario della prima tappa, distribuendo in salita le prove cronometrate incontrate in tappa 1 in discesa e viceversa, imponendo strategie di guida per cogliere il perfetto passaggio sul pressostato, sino agli ultimi controlli a Nervesa della Battaglia. L’Arrivo finale di Coppa Piave Revival 2024 è atteso al Centro Sportivo Lago Le Bandie. Domenica 5 maggio alle ore 11 è prevista la cerimonia di premiazione presso Thai Si Hotel & Royal Spa di Lovadina di Spresiano, seguita da light lunch. Informazioni aggiornate sul sito ufficiale: https://www.piavejolly.com/CoppaPiave/coppa-piave-revival-2024/