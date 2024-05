Coppa Piave Revival, successo per la 35esima edizione

La 35ª edizione della Coppa Piave Revival si è conclusa nella notte di sabato 4 maggio, con l’arrivo dei circa trenta concorrenti al Centro Sportivo Lago Le Bandie a Lovadina di Spresiano. L'evento organizzato da Piave Jolly Club ha unito auto storiche e moderne in una sfida di regolarità turistica e ha riscosso un significativo successo, confermando il suo status di appuntamento imperdibile nel calendario delle gare di regolarità nazionali.

Non a caso, infatti, a questa festa del motorsport locale ha voluto far sentire la propria presenza anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia: «Desidero porgere il mio plauso e i miei complimenti all'intero comitato organizzatore e a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla pianificazione dell'edizione di quest'anno. L'impegno messo in campo ci consegna un appuntamento di grande pregio e capace, a sua volta, di promuovere, anche turisticamente, il nostro territorio». La competizione è stata piuttosto combattuta sugli oltre 190 km del percorso, attraverso le più belle strade della Marca Trevigiana. Alla fine, fra le auto moderne ha primeggiato l’equipaggio composto da Enrico Vianello e Giuseppe Coradazzi (Fuorigiri Squadra Corse) su Abarth Grande Punto; tra le auto storiche, invece, ha vinto la coppia Carlo Rugo e Paola Varaschini (Speeding Motors Team) a bordo di un’Autobianchi A112 Junior. Nella speciale classifica per i team, hanno prevalso gli alfieri della scuderia Piave Jolly Club.

«Coppa Piave per noi è la gara di casa e anche quest'anno si è rivelata una bella manifestazione con un percorso stupendo tra il Montello e le colline del Prosecco - ha dichiarato Enrico Vianello, primo tra le moderne -. Gara per nulla scontata e per certi aspetti impegnativa, con parte del tracciato di sera e prove speciali a ritmi serrati e che non ammettevano distrazioni. Salire sul podio con un primo posto assoluto è stata una grande soddisfazione! Un ringraziamento sentito al Piave Jolly Club per l'organizzazione e a quanti hanno supportato questo bellissimo evento». Per Carlo Rugo, primo assoluto fra le auto storiche, è stata «Una Coppa Piave all’altezza delle aspettative, con lo stesso numero d’iscritti della passata edizione e che ha confermato la qualità organizzativa e tecnica che già avevo avuto modo di conoscere in passato. Splendido il percorso con prove lunghe e corte perfettamente cadenzate, veloci quanto basta per mettere in difficoltà anche gli equipaggi più attrezzati, in particolare nella parte finale della gara in notturna. Tradizionalmente, Coppa Piave è sempre stata gara impegnativa e anche in questa edizione non ha voluto essere da meno. L’aver potuto iscrivere per la seconda volta il nome del nostro equipaggio nell’albo d’oro della manifestazione, ci riempie di soddisfazione ed orgoglio». Coppa Piave Revival ha celebrato la storia dello sport automobilistico radicato nella provincia di Treviso e ha anche valorizzato le bellezze e la cultura del Veneto, attirando visitatori e turisti. La collaborazione con aziende locali, come Fassina Automotive, Thai Si Hotel & Royal Thai Spa, Azienda Vinicola Serena Wines 1881, Proattiva, Kayak Eyewear e Centro Sportivo Lago Le Bandie ha arricchito l'esperienza e offerto l’ospitalità di altissimo livello tipico della regione. Nella tarda mattinata di domenica 5 maggio, infine, presso il Thai Si Hotel & Royal Thai Spa si è tenuta la cerimonia di premiazione, presieduta da Patrizia Capuzzo, Presidente di Piave Jolly Club, alla presenza di Remo Mosole, (fondatore Gruppo Mosole e tuttora alla guida del gruppo proprietario di Centro Sportivo Le Bandie), Marco Della Pietra, Sindaco del Comune di Spresiano, che ha Patrocinato l'evento, Valentino Pavan, titolare di Proattiva, Beniamino Bazzotti, Presidente della Sezione Unione Nazionale Veterani dello Sport di Treviso.

I risultati

Di seguito, i nomi dei concorrenti primi classificati di ogni categoria: CAMPIONATO NAZIONALE REGOLARITÀ UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT VINCITRICE: SEZIONE UNVS DI TREVISO grazie ai soci: 1° CLASSIFICATO: CARLO RUGO su AUTOBIANCHI A112 JUNIOR (1985) 2° CLASSIFICATO: CARLO ALBERTO PICCO su PORSCHE 911 S (1972) 3° CLASSIFICATO: FABIO SORGATO su CITROEN AX GT (1990) 4° CLASSIFICATO: GIANPIETRO SPERANDIO su VOLKSWAGEN PORSCHE 9144 (1970) 5° CLASSIFICATO: WILLIAM COCCONCELLI su FIAT 128 CL (1977) POWER STAGE TROFEO “THAI SI” 1° ASSOLUTO: ENRICO VIANELLO – GIUSEPPE CORADAZZI (Fuorigiri Squadra Corse) su ABARTH GRANDE PUNTO (2010) Coppa “PREMIO PRECISIONE” assegnato da Proattiva 1° ASSOLUTO: FABIO SORGATO – MONICA GIANESINI (Scuderia Circolo Patavino Autostoriche) su CITROEN AX GT (1990) Premio “VILLE D’ARFANTA” (voucher per 2 persone per un pernotto e prima colazione alla Tenuta Ville d’Arfanta) assegnato da Serena Wines 1881 ENRICO VIANELLO – GIUSEPPE CORADAZZI (Fuorigiri Squadra Corse) su ABARTH GRANDE PUNTO (2010) “TROFEO SERENA WINES 1881” - primo assoluto Under 30 assegnato da Serena Wines 1881 MATTEO MIGOTTO su TRIUMPH TR3 A (1957) REGOLARITÀ TURISTICA AUTO MODERNE 1° ASSOLUTO: ENRICO VIANELLO – GIUSEPPE CORADAZZI (Fuorigiri Squadra Corse) su ABARTH GRANDE PUNTO (2010) REGOLARITA’ TURISTICA AUTO STORICHE 1° ASSOLUTO: CARLO RUGO – PAOLA VARASCHINI (Scuderia Speeding Motors Team) su AUTOBIANCHI A112 JUNIOR (1985) CLASSIFICA SCUDERIE AUTO STORICHE 1° CLASSIFICATA: PIAVE JOLLY CLUB CASA COSTRUTTRICE AUTO STORICHE AUTOBIANCHI 1° ASSOLUTO DI MARCA: CARLO RUGO – PAOLA VARASCHINI (Scuderia Speeding Motors Team) su AUTOBIANCHI A112 JUNIOR (1985) CASA COSTRUTTRICE AUTO STORICHE LANCIA 1° ASSOLUTO DI MARCA: GIANCARLO FERRO – SERGIO PITTOLO su LANCIA FULVIA 1600 HF (1972)