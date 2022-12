Coppa Veneto 2022, i risultati dei team trevigiani

Dopo la terza giornata di Coppa veneto è questa la situazione dei team trevigiani in gara: nel Gruppo A maschile tre squadre a pari punti Eurosporting, Trebaseleghe e Sanguinetto Verona. Nel Gruppo B stessa situazione dove in cima ci sono Volpago, Sedico e Eurosporting Tv, a secco Dlf Tv. Nel girone due c’è il New Tennis Silea in seconda posizione condivisa. Nel terzo raggruppamento Castelfranco in terza posizione e Barchessa in 4^. Nel gruppo B la squadra femminile del Castelfranco, dopo il girone di andata ancora a digiuno. Gruppo C Maschile gir.1 Silea in terza piazza; nel gir. 3 ci sono Castelfranco A ed Altivole in 3^ e 5^ posizione; Nel 4° raggruppamento 3^ posizione per il Castelfranco B. Nel 5° Barchessa in testa. Nel Girone 6 c’è Lo Sporting Life Center di Vacil, seconda posizione a braccetto con Spinea. Nella C femminile gir.1 Eurosporting B in prima posizione con Noventa Vicentina e Motta di Livenza a secco. Nel due tutte al secondo posto Eurosporting A, Sporting Life Center e Barchessa. Nella D Maschile seconda posizione per il Salgareda. Nel Misto attualmente al primo posto c’è Motta di Livenza e Noventa Vicentina. Dal 10 al 25 Dicembre Torneo di Natale maschile e femminile fino ai 3.3. Iscrizioni entro le ore 12 di giovedì 8 dicembre.