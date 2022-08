A Cordenons iniziato il tabellone principale del Serena Wines Challenger da 80.000€

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Main Sponsor tutto trevigiano Serena Wines per la tappa a Cordenons del Challenger Atp. Dopo le qualifiche che hanno visto la partecipazione anche del trevigiano Angelo Rossi, tesserato per la succursale trevigiana del club organizzatore dell’evento. L’eurosporting con sede principale a Cordenons gestisce anche la sede trevigiana di Viale Felissent. Nella kermesse cordenonense moltissimi i trevigiani che vanno ad assistere gli incontri-spettacolo. La giornata di Martedì 2 Agosto vede in campo il tabellone principale ed il suo attore numero 1 il serbo Laslo Djere n°77 mondiale. Questo il programma. Dalle ore 10: Mattia Bellucci 296 (Ita)-Ugo Camilo Carabelli 118(Arg); Andrej Chepelev 373 (Rus) che ha preso il posto di Zeppieri non ancora ripresosi dalla semifinale di Umago contro Alcaraz che incrocia Znedek Colar 134 (Cze); Pavel Kotov (Rus) 122 vs Zizhen Zhang (Chn) 197. A Seguito degli incontri precedenti: Andrea Pellegrino vincitore del Challenger di Vicenza n°174 vs Viktor Durasovic (Nor) 322; Nicolas Moreno De Alboran (Usa) vs la sorpresa dei qualificati l’italiano Giacomo Dambrosi, entrato come wild card ha liquidato il 302 brasiliano Gutierrez. Luciano Darderi (Ita) 107 con il bielorusso Damir Dzumhur 243. Non prima delle 13 entra in campo l’italiano Stefano Travaglia con il croato Nino Serdaruvic 180, Andrea Vavassori 210 (Ita) vs Geoffrey Blancaneaux (Fra) 151, l’italiano Raul Brancaccio 206 con il serbo Nikola Milojevic 178. Non prima delle 17 l’italiano Marco Cecchinato 151 vs Joao Domingues portoghese n°302 ed il veterano del circuito il lettone Ernests Gulbis 278 con il belga giunto dalle qualificazioni Kimmer Coppejans. A Villa Guidini fino al 5/8 il terza categoria maschile e femminile, con 112 iscritti coordinati da Paolo Favata e Pasquale Glorioso. Sono 7 le gare odierne con inizio dalle 17.30. Ad Istrana competizione giovanile dai 10 ai 16 anni Trofeo Vismec che inizia oggi condotto da Sonia Rossi e marco Isotti fino al 7 di Agosto. Sono 84 i giovani in tenzone dai 10 ai 16 anni. La giornata odierna inizia alle ore 09 con 11 incontri. Al Pietro Burei di Visnadello dal 30/7 al 14/8 competizione maschile fino ai 3.3 diretto da Lorenzo Lovadina e Roberto Tognetti con 125 partecipanti. Sono 8 le gare in programma dalle 16. Fino al 10/8 a Castelfranco Open femminile diretto da Enrico Comacchio e Nadia Schiavon con una cinquantina di tenniste. Sono tre le gare dalle 17.00. A Pederobba torneo di 3^ maschile trofei Dm Decori e Generali Tezza dal 6 al 20 Agosto. Iscrizioni entro le ore 12 del 4 Agosto.