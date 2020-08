Cordenons, Melania Delai bella a metà: con la cinese Zheng esce di scena al terzo set

All’Eurotennis di Cordenons continua il grande tennis con il 15.000 $ a firma trevigiana di Serena Wines & Acqua Dolomia. Melania Delai bella a metà. Con la rivale cinese Zheng esce di scena al terzo set. Bello il primo set, dove la tennista veneta d’adozione, sente la pressione e dell’avversaria e della gara, che la fa precipitare subito sotto di tre giochi. E qui il pronto riscatto che la riporta in parità con dei pregevoli drop shot da fondo campo. Un respiro e la cinese si riporta subito avanti nel fatidico settimo game 4/3. Altra impennata d’orgoglio e Melania riporta in equilibrio il set lasciando a secco Zheng. Proprio questo pesante parziale fa sentire Delai che il set è suo ed infatti lo chiude imperiosamente, nonostante due doppi falli. Secondo set con Delai subito in vantaggio, ma il relax è in agguato. Sale di ritmo Zheng con molte diagonali, con il suo colpo migliore, il rovescio, e dritto che va spesso a segno e mette in perfetto equilibrio l’incontro. Stavolta però la spinta d’entusiasmo ce l’ha l’asiatica, che sfrutta il magic moment per lasciare un immeritato “Fabergé” all’allieva di Bertoldero. I margini di crescita ci sono, adesso, Melania è bella a metà.

In semifinale Zheng troverà quindi Federica Di Sarra che ha liquidato la favorita Caregaro con due set lasciandole una manciata di giochi. L’altro quarto vedeva il derby tedesco tra Anja Wildgruber ed Alexandra Vecic match in favore di quest’ultima con un doppio 6/2. Nella parte bassa l’austriaca di Villach Mira Antonitsch sfrutta una fortuita coincidenza della squalifica della sua antagonista, per il non preannunciato ritardo, andando così ad incrociare la Vecic alle ore 12.00.

Alle 14.30 si terrà l’altra semifinale Zheng Di Sarra e, alle 17.30 la finale di doppio. Chissà in quale stato arriverà la piemontese dopo aver giocato la partita di singolo con la cinese. Nell’epilogo del draw di double Di Sarra potrà contare sulla compagna di club Martina Colmegna. Dall’altra parte della rete ci saranno Angelica Moratelli e la slovena Nika Radisic che erano le favorite del seeding e, non hanno smentito le aspettative. Alle 18.30 si terrà un interessante iniziativa a margine delle due semifinali del singolare e della finale del doppio. Il biologo nutrizionista Enrico Poddighe interverrà all’Eurosporting per parlare di alimentazione e idratazione nello sport e non solo. Al termine della presentazione ci sarà un aperitivo healthy by Tahin catering. E’ obbligatoria la prenotazione tramite la mail: serena@euro-sporting.it Whatsapp 347 247 1982.