Svelati i quattro qualificati nel main draw nel Challenge Atp 100 di Cordenons

All’Eurotennis di Cordenons promossi i magnifici quattro nel tabellone principale. Qualificazioni del Challenge Atp da 100.000 con firma trevigiana di Serena Wines & Acqua Dolomia. Questi gli intrepidi quattro, tra i quali due italiani: Giulio Zeppieri allenato da Filo Volandri, Andrea Pellegrino, l’argentino Francisco Cerundolo ed il francese Alexander Muller. Dopo due giorni di battaglie, oggi li aspetta l’arena che conta. Per Cerundolo (foto qui in basso) a metà pomeriggio c’è il francese Maxime Janvier, per Zeppieri alle 13.30 il britannico Liam Broady, nell’incontro successivo scenderanno in campo gli altri due classificati a confronto Andrea Pellegrino vs Alexander Muller.

L’under 18 pesarese wild card Fit Luca Nardi se la vedrà con il tedesco tds numero 3 Cedrik Marcel Stebe; il tedesco Maximilian Marterer opposto al brasiliano Joao Menedez; altro derby sudamericano vedrà il dominicano Roberto Cid Subervi contro il cileno Alejandro Tabilo. Nel campo centrale altra wild card Fit Luciano Darderi under 18 ravennate contro il francese tds 2 Antoine Hoang; ma tutto il pubblico sarà per l’incontro serale delle 19.30 tra il monumento spagnolo Tommy Robredo (ex n°5) ed il tedesco Altmaier. Robredo garantirà spettacolo sia per simpatia che per la classe innata che lo contraddistingue in campo e all’esterno dei courts.

Giacomo Dambrosi, l’allievo di Mosè Navarra head coach per parecchi anni a Cordenons, avrà l’onore di affiancarsi a Slobodan Zivojinovic. Un giocatore che vanta 3 titoli slam, 5 in doppio e una Coppa Davis conquistata nel 2010, cui vanno aggiunte diverse finali e soprattutto la leadership mondiale della specialità conquistata nel novembre 2008. Sfideranno al primo turno la coppia formata dai sudamericana Roberto CidSubervi e Alejandro Tabilo.

E ci saranno anche due trevigiani doc nel tabellone di doppio, Matteo Marfia e Daniele Valentino che se la vedranno da martedi con il francese Maxime Janvier e lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles.

All’Open Positello d’Istrana nel main draw quelli da battere, saranno il bassanese Tommaso Gabrieli e Matteo Marfia. Iniziato ieri a Mogliano il 6° Open da Pino che ha visto in campo i tennisti top di 4^ che da martedì si misureranno con quelli di 3^. La kermesse si concluderà il 13 Settembre. Iscrizioni aperte per il Rodeo di 3^ categoria femminile trofeo Carpenterie Cadorin che si svolgerà a Volpago il 5 e 6 Settembre. Scadranno alle ore 12 del 3/9 tramite il sito www.tcvolpago.it, info al 338-8418691.