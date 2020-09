Cordenons, prima giornata del main draw maschile

All’Eurotennis di Cordenons protagonista la pioggia. Tabellone principale del Challenge Atp da 100.000 con firma trevigiana di Serena Wines & Acqua Dolomia è iniziato. Programma disturbato dalla pioggia che ha costretto gli organizzatori a sospendere e rinviare a Martedì alcune partite già iniziate, come la sfida tra Luca Nardi e Cedrik Marcel Stebe, numero 3 del seeding, fermata sul punteggio di 6-6 in avvio di tie-break, con tre chance per il giovane azzurro di andare a servire per il set sul 4-4 0-40. Nell’incontro di apertura disputato sul campo 12, si ferma al primo ostacolo la corsa di Giulio Zeppieri sconfitto per 6-2 6-3 dal 26enne britannico Liam Broady, n.203 del ranking mondiale. Il 18enne romano è incappato in una giornata negativa e complici i troppi errori gratuiti non è quasi mai riuscito a restare agganciato all’inglese, autore di una partita solida senza particolari sbavature.

Approda al secondo turno Maximilian Marterer, in tabellone grazie al ranking protetto, il tedesco disputa un match a tratti altalenante ma alla chiude non senza patemi con il punteggio 6-1 1-6 6-3. La sfida tutta sudamericana tra il cileno Tabilo e il dominicano Cid Subervi, si risolve in favore del primo, che dopo un incontro praticamente a senso unico, accusa un leggero calo sul 5-1 prima di chiudere sul definitivo 6-4.

Domani a partire dalle 11.30, verranno terminati gli incontri sospesi del pomeriggio di lunedì e si disputeranno i restanti 10 incontri per allineare il tabellone al secondo turno.

I match più attesi della giornata sono quelli tra l’idolo di casa Riccardo Bonadio, reduce dalla finale conquistata nello scorso weekend a Trieste con relativo best ranking al n.287 Atp. Il debutto dello spagnolo Carlos Alcaraz Garfia, classe 2003, che ha conquistato a soli 17anni e 6 mesi il primo challenger in carriera proprio nella città giuliana, secondo solo a Rafael Nadal. C’è curiosità anche per Lorenzo Musetti autore di un ottimo torneo sempre a Trieste dove ha fatto tremare e non poco l’allievo dell’ex numero 1 del mondo Juan Carlos Ferrero prima di alzare bandiera bianca. Questo il programma di Martedì 1/9: dalle 11.30 Stebe-Nardi; Robredo- Altmaier; Hanfmann-Zapata; Janvier Cerundolo, Darderi-Hoang, Halys-Bagnis, Alcaraz-Ficovich; Muller-Pellegrino (foto qui in basso), Collarini-Viola, Marcora-Bonzi, Vilella Martinez-Giustino; non prima delle 17.30 Bonadio-Rodionov e l’incontro clou serale delle 19.30 Maden-Musetti.

Gli altri tornei

All’Open Positello d’Istrana nel main draw quelli da battere, saranno il bassanese Tommaso Gabrieli e Matteo Marfia. Iniziato ieri a Mogliano il 6° Open da Pino che ha visto in campo i tennisti top di 4^ che da oggi si misureranno con quelli di 3^. La kermesse si concluderà il 13 Settembre. Iscrizioni aperte per il Rodeo di 3^ categoria femminile trofeo Carpenterie Cadorin che si svolgerà a Volpago il 5 e 6 Settembre. Scadranno alle ore 12 del 3/9 tramite il sito www.tcvolpago.it, info al 338-8418691.