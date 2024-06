Cordignano, premiata la campionessa europea 2024 di volteggio Benedetta Gava

In occasione della seduta del Consiglio Comunale di martedì 19 giugno è stato consegnato un riconoscimento alla giovane campionessa cordignanese di ginnastica artistica Benedetta Gava, che fa parte della Nazionale italiana junior.

L’atleta – che si allena con l’Artistica 81 di Trieste – a inizio dicembre a Cuneo nella gara di categoria si è aggiudicata il titolo di campionessa italiana “all around”. Prima di partire per gli Europei, che si sono svolti a Rimini a inizio maggio, ha partecipato con la Nazionale al prestigioso trofeo internazionale di Jesolo, dove ha ottenuto l’argento con la sua squadra, mentre nelle finali individuali di specialità ha vinto la medaglia d’oro al volteggio. Titoli replicati agli Europei, con la Nazionale che ha ottenuto il secondo gradino del podio e con Benedetta proclamata campionessa europea 2024 al volteggio.

Il sindaco Roberto Campagna e l’Amministrazione Comunale hanno fortemente voluto che la campionessa, originaria di Pinidello, fosse accolta e premiata nel luogo maggiormente rappresentativo per il Comune, la sala del Consiglio Comunale, proprio nel momento maggiormente istituzionale. Un invito, quello del Comune di Cordignano, che arriva subito dopo il ricevimento della giovane atleta da parte del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

«I risultati sportivi di Benedetta Gava sono motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità, oltre che un esempio per i giovani e per chi pratica una disciplina sportiva. Un esempio di passione, sacrificio e determinazione. Valori determinanti per raggiungere i propri obiettivi e, perché no, i propri sogni. Esattamente come ha fatto e continua a fare Benedetta”, ha dichiarato l’Assessore allo Sport del Comune di Cordignano Mauro Fael, che ha consegnato a Gava un’opera d’arte realizzata “con il colore verde come la speranza e la gioventù, azzurro come il cielo e la divisa che indossi e rosso come la passione che ti ha permesso di raggiungere questi risultati».

L’atleta, nel ringraziare l’Amministrazione Comunale, ha voluto ricordare il grande sacrificio per arrivare a conquistare questi titoli, a partire dal vivere lontano dalla famiglia, ma anche l’impegno e la forza di volontà necessari negli allenamenti, nella preparazione e nel superare gli infortuni dell’ultimo periodo.