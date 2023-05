Tutto pronto per la Corritreviso, sarà un 2 giugno tinto d'azzurro

Insieme fanno quattro partecipazioni olimpiche e 21 titoli italiani assoluti. La Corritreviso - presentata ieri sera al BHR Treviso Hotel - si prepara per un’altra serata stellare, la trentatreesima della serie per l’evento su strada nato nel 1990 dall’iniziativa di un gruppo di amici (allora poco più che ragazzi) che voleva sventolare la bandiera dell’atletica in anni in cui, in città, non c’erano grandi spazi per l’attività in pista.

La data da mettere in calendario, che si corra o si venga a fare il tifo in centro città, è venerdì 2 giugno. Una giornata festiva per il solito grande spettacolo serale, abbinato al Trofeo Lattebusche. Il cast è ancora in via di definizione, ma il comitato organizzatore, presieduto da Enrico Caldato, uno dei ragazzi di allora, è già pronto a mettere sul piatto - pardon: su strada - quattro nomi di rilievo per i 10 km della gara maschile.

Il primo è quello di Daniele Meucci, campione europeo di maratona a Zurigo nel 2014 e, a livello individuale, altre quattro volte sul podio continentale tra pista, strada e corsa campestre. In carriera l’ingegnere pisano ha conquistato anche dieci titoli italiani assoluti e nel 2022 - anno in cui è giunto ottavo alla maratona di New York - ha saputo ulteriormente migliorarsi nei 42 km della distanza regina, correndo in 2h09’25” in febbraio a Siviglia. Da seguire poi Stefano La Rosa, oro a squadre nella maratona agli Europei del 2018 e nove volte campione italiano assoluto, Daniele D’Onofrio, due volte tricolore assoluto nella mezza maratona, azzurro nella maratona agli Europei del 2022, e Abdoullah Bamoussa, finalista nei 3000 siepi agli Europei del 2016. Insieme fanno, appunto, quattro gettoni olimpici e 21 maglie tricolori assolute. Tra gli outsider di giornata ci sarà invece il promettente Riccardo Martellato, oro mondiale under 23 nel duathlon a fine aprile a Ibiza, l’anno scorso argento e bronzo ai Tricolori promesse rispettivamente nei 5000 metri e nella mezza maratona.

Nella gara femminile (5 km) torna a Treviso Laura Dalla Montà, vicecampionessa italiana nei 3000 siepi e azzurra agli Europei del 2022, che in Piazza Duomo trionfò nel 2021. Curiosità per l’italo-keniana Maria Gorette Subano, atleta emergente, figlia d’arte (mamma Lucia era una maratoneta da 2h30’). Vive a Milano, dove lavora anche come modella: bruciando le tappe, ha vestito l’azzurro agli Europei di cross del 2022 e in questa primavera, tra pista e strada, sotto la guida del coach Giorgio Rondelli, sta passando da un record personale all’altro. Spazio poi per Gaia Colli, bronzo tricolore 2022 nei 5 e 10 mila metri, per le trevigiane Michela Moretton e Michela Zanatta (la prima, azzurra nel cross agli Europei del 2022; la seconda – classe 1978 – quattro volte vincitrice alla Corritreviso, dove nel 2004 è stata la prima atleta della Marca a salire sul gradino più alto del podio) e per Manuela Bulf, specialista di cross e strada.

L’edizione 2023 della Corritreviso - Trofeo Lattebusche si svilupperà attraverso tre momenti: la gara “open” per le categorie Fidal (a partire dagli allievi), sulla distanza di 9,9 km, che scatterà alle 20 da Piazza Duomo e proporrà tre giri di 3,3 km ciascuno. A seguire, le due gare ad invito, su un anello ridotto di 1 km (omologato Fidal) da ripetere più volte, sempre con partenza e arrivo in Piazza Duomo: alle 21.40 scatteranno le donne, alle 22.10 gli uomini. Ad ogni giro, in tutte le gare, suggestivo passaggio in Piazza dei Signori. Lo spettacolo, insomma, non mancherà.

GLI INTERVENTI DELLE AUTORITA’ – «Siamo reduci dalla straordinaria invasione di donne di Treviso in Rosa e sono sicuro che Corritreviso sarà un altro grande successo - ha commentato Alessandro Manera, intervenuto alla presentazione in rappresentanza dell’amministrazione comunale -. Trentatré anni rappresentano un matrimonio felice tra la corsa e la città. Quest’anno nel pacco gara ci sarà anche una bellissima canotta che rappresenta un pezzo da collezione. Treviso si aspetta grandi numeri e sono convinto che sarà così».

«Abbiamo rinnovato il percorso della gara ‘open’ che per la prima volta toccherà punti magnifici della città come vicolo Dotti e Piazza Trentin – ha aggiunto Enrico Caldato, presidente della Corritreviso -. Sabato scorso è stato anche omologato dalla Federazione il tracciato delle due gare a invito: il cast degli atleti non è ancora completo, ma abbiamo già adesioni importanti: saranno due gare spettacolari. Nel 2022 la nostra società ha portato a correre circa 11 mila persone nell’insieme dei vari eventi, quest’anno ci siamo già portati avanti con le oltre 10 mila donne di Treviso in Rosa. La più grande soddisfazione è sentirsi dire: non conoscevo Treviso, ci tornerò».

Tra gli intervenuti anche il presidente della Fidal provinciale, Dino Brunello, e il consigliere della Fidal regionale, Oddone Tubia, che hanno sottolineato l’importanza dell’evento. Antonella Torresan, presidente dell’Avis Comunale, ha sottolineato un retroscena curioso: «Nei giorni scorsi gli atleti dell’Asd Corritreviso hanno ottenuto l’idoneità per diventare donatori di sangue. E’ stato un bellissimo gesto: il sangue non si compera, si può solo donare. L’Avis ha bisogno dell’aiuto di tutti». Tra gli sponsor presenti, Matteo Bortoli di Lattebusche (“Un grande orgoglio essere partner ormai da tanto tempo della Corritreviso. E’ un evento che va oltre lo sport per abbracciare valori importanti come la solidarietà: la vicinanza alla LILT e all’Avis lo dimostrano”) e Maurizio Criveller del Gruppo Vega (“E’ il secondo anno che i Supermercati Maxì sostengono la Corritreviso: siamo un’azienda del territorio e amiamo sostenere gli eventi del territorio”). «Corritreviso celebra lo sport, la salute e la coesione sociale, offrendo agli atleti un’opportunità unica per sfidarsi in un contesto suggestivo e che esalta la gioia dello stare insieme»: il saluto inviato dal presidente di CentroMarca Banca, Tiziano Cenedese. «La partecipazione di Centromarca Banca alla Corritreviso riveste un’importanza fondamentale per la nostra istituzione e per la città. CentroMarca Banca opera per il bene delle persone e siamo fieri di partecipare a un evento che da sempre contribuisce a creare un legame speciale tra la comunità e il territorio» le parole del direttore generale di CentroMarca Banca, Claudio Alessandrini.

CLASSIFICHE SPECIALI – L’edizione 2023 della Corritreviso sarà caratterizzata da due speciali classifiche riservate ai partecipanti alla prova “open” di 9,9 km: il Trofeo Lattebusche premierà la società con il più elevato numero di iscritti, mentre il Gran Premio Maxì incoronerà la squadra che vincerà la classifica basata sulla somma dei dieci migliori tempi, considerando almeno tre prestazioni femminili.

ISCRIZIONI APERTE – Le iscrizioni alla 33^ Corritreviso – Trofeo Lattebusche, già oltre quota 400, resteranno aperte sui tradizionali canali (online e offline) sino al 30 maggio. Riapriranno poi in Piazza Duomo nel giorno della gara, venerdì 2 giugno, dalle 18. Per info: www.corritreviso.it.