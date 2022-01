Corsa della Bora di Trieste, atleta trevigiano sul podio

Arriva “di corsa” da Vittorio Veneto e si piazza al secondo posto della mezza maratona S1 Half da 18 Km, una delle otto gare dell’AICS Corsa della Bora 2022. Si chiama Martino De Nardi, ha 25 anni, diversi successi sportivi alle spalle e domenica 9 gennaio si è distinto nell’evento di punta del trailrunning invernale in Italia, che si tiene all’inizio di ogni anno in Friuli Venezia Giulia. La Corsa della Bora, in questa settima edizione (dal 7 al 9 gennaio del 2022), ha raccolto oltre 2200 iscrizioni da parte di atleti provenienti da tutto il mondo, dalla Germania all’Est Europa alla Nuova Zelanda. Una competizione che prevede otto gare su diverse distanze (dall’Ipertail da 164 Km alla mezza maratona, vinta appunto dal giovane De Nardi) e ancor più variegati scenari naturali del Friuli Venezia Giulia e della Slovenia.

Competizioni che permettono anche ai simpatizzanti del trailrunning di avventurarsi in un’esperienza unica, anche in notturna, tra costoni solitari, tratti innevati, sentieri nel bosco e scorci mozzafiato sul mare. Un evento che racchiude tutte le peculiarità paesaggistiche del territorio. La 164 Km, in particolare, è partita dalle pendici innevate del monte Canin e ha attraversato diversi comuni del Friuli, passando dalla Slovenia fino alle coste rocciose di Trieste, letteralmente dai monti al mare.

La Corsa della Bora è organizzata dall’Asd SentieroUNO di Trieste, sponsorizzata da New Balance e sostenuta dalla Regione Fvg, Promoturismo Fvg e i Comuni interessati dalla manifestazione. Un evento in collaborazione con Coni, Aics, Fidal, Trieste Atletica, Wwf e Progetto Lince. Hanno fornito prodotti locali il Consorzio di Tutela del Formaggio Montasio, il Consorzio del Prosciutto di San Daniele e alcune aziende aderenti alla Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia e/o titolari del marchio IOSONOFVG.