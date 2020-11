Covid tra i Leoni del Benetton Rugby: altri 4 giocatori finiscono in isolamento

In vista dell’impegno di Guinness PRO14 in programma sabato 7 novembre allo Stadio Monigo contro Munster, il Benetton Rugby ha informato che nella giornata di lunedì i propri giocatori ed il proprio staff sono stati sottoposti ad un ciclo di test molecolari per l’identificazione del Covid-19. I risultati di quest’ultimi hanno confermato le tre positività già accertate mentre quattro ulteriori giocatori sono stati posti in isolamento. Nel pomeriggio il gruppo squadra ha ripreso gli allenamenti e mercoledì, nel rispetto delle procedure previste dal protocollo in vigore, verranno eseguiti nuovi test molecolari.

