Covid e Sporting Altamarca: test sierologici negativi per tutta la squadra

Nella giornata di martedì lo Sporting Altamarca ha comunicato che, come richiesto dalla Divisione Calcio a 5 e dalla Lega Nazionale Dilettanti, tutta la prima squadra (insieme allo staff tecnico e alla dirigenza) si è sottoposta al test sierologico per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2. I test, svolti nella serata di lunedì da parte del dottor. Leandro Bordin ed il suo staff, hanno dato esito negativo per tutto il gruppo squadra. Nonostante questo, i test verranno ora comunque svolti con costanza durante tutta la stagione sportiva al fine di garantire sicurezza e controlli costanti per tutta la squadra e lo staff.

