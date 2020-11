Giocatori positivi al Covid nel Benetton: rinviato al 2021 il match contro Munster

A seguito dell’attuale situazione in casa biancoverde, con 3 giocatori positivi ai test molecolari per l’identificazione del Covid-19 ed ulteriori quattro posti in isolamento, la commissione medica del PRO14 ha ritenuto opportuno posticipare la gara tra Benetton Rugby e Munster Rugby in programma sabato 7 novembre alle ore 15 allo Stadio Monigo. PRO14 Rugby esaminerà ora le potenziali date per riprogrammare la partita all’inizio del 2021.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.