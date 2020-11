Covid, otto giocatori contagiati nella Vanoli: rinviato il match contro la TVB

Il Presidente della LBA Umberto Gandini, in merito alla partita in programma domenica prossima tra De’ Longhi Treviso e Vanoli Basket Cremona valida per la 8^ giornata della Serie A UnipolSai, ha preso atto che all’interno del team della Vanoli è stata riscontrata la positività al Covid-19 di ben otto giocatori e che la società ha già sospeso l’attività la scorsa settimana. A questo punto, vista la primaria necessità di preservare la salute dei giocatori di entrambe le squadre e di tutte le altre componenti coinvolte, Gandini ha disposto il rinvio della gara stessa. La LBA continuerà ora a tenere monitorata la situazione e comunicherà nei prossimi giorni sia le modalità di recupero delle partite sopra citate, sia le ulteriori disposizioni opportune.