CronoRun del Montello, trionfo per Paolo e Michela Zanatta

Ancora una volta la Crono Run del Montello non ha tradito le attese. La gara a cronometro individuale giunta all’ottava edizione e considerata un vero esempio in questo genere di manifestazioni ha visto al via oltre 100 corridori impegnati nella prova di salita di 1.800 metri con partenza dalla Palestra di Bavaria di Nervesa della Battaglia e arrivo presso il Sacello dedicato a Francesco Baracca.

Alla fine a spuntarla è stata una vecchia conoscenza della gara trevigiana, Paolo Zanatta che in 6’27” ha prevalso per 15” su Matteo Muraro (San Biaggio) e per 23” su Luca Zanet, portacolori della società organizzatrice Hrobert Running Team. Fiori dal podio Luca Brunello (Atl.Mareno) a 31” e Riccardo Bandiera (Atl.Ponzano) a 38”.

Doppietta degli Zanatta a livello femminile con Michela prima in 7’42” davanti a Marta (Atl.Ponzano) a 56”, terza posizione per Agnese Tozzato (Atl.Ponzano) a 1’07”. Nella prova a coppie prima posizione per Marta Santamaria e Daris Citron in 16’51” con 5” su Kety Piccolo e Oscar Tocchetto. Nella prova per bici successo del team composto da Vittorio Trentin, Alex Oreggio e Liam Momesso in 21’16”.

La manifestazione allestita dal Hrobert Running Team ha goduto del patrocinio del Comune di Nervesa della Battaglia a cui va un grazie esteso anche a tutte le associazioni e gli sponsor che hanno reso possibile l’evento serale, chhe continua la sua strada verso un decennale che sarà sicuramente una grande festa.