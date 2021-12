Torna il Cross d'Autunno: oltre 500 atleti in passerella a Villa Guidini

Cala il sipario sulla stagione trevigiana dell’atletica. Domenica 12 dicembre, a Zero Branco, si svolgerà il 2° Cross d’Autunno, l’ultima manifestazione agonistica del 2021. Oltre 500 atleti di tutte le categorie si sfideranno per l’intera mattinata nel Parco di Villa Guidini. La giornata si aprirà alle 9 con le gare per il settore assoluto (5 km gli uomini, 3 km le donne). Quindi, dalle 10.10, toccherà agli esordienti A (per i quali è prevista una prova a cronometro a coppie) e alle altre categorie a livello under 18 (ragazzi, cadetti e allievi) che si affronteranno nel cross corto (500 metri per tutti). Alle 10 un’esibizione a carattere ludico-motorio per gli esordienti dai 5 agli 8 anni. Organizza l’Atletica Quinto Mastella in collaborazione con il Comitato provinciale della Fidal.