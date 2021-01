Il 36° Cross Città della Vittoria sarà in diretta tv e in streming

Le disposizioni impongono il divieto del pubblico? Niente paura, il pubblico, questa volta, potrà godersi lo spettacolo del Cross Città della Vittoria da casa. L’evento organizzato da Silca Ultralite Vittorio Veneto domenica 24 gennaio in area Fenderl a Vittorio Veneto sarà infatti trasmesso integralmente in diretta tv (sul canale 112 del digitale terrestre a Vittorio Veneto) e streaming sul sito internet www.latendatv.it , sul canale Youtube e sulla pagina Facebook de La Tenda TV. Dalle ore 9.45 alla conclusione delle gare il giornalista Alessandro Toffoli, supportato per il commento tecnico dall’allenatore Lionello Bettin, condurrà la trasmissione televisiva tutta dedicata alla 36^ edizione della corsa campestre vittoriese. Oltre alle fasi salienti della gara sportiva, valida come prima fase regionale del campionato nazionale assoluto di società, ai microfoni della televisione trevigiana non mancheranno gli ospiti e, soprattutto, i protagonisti.



Non ci saranno i numeri imponenti delle precedenti edizioni, mancheranno le gare giovanili (per Esordienti, Ragazzi e Cadetti) e l’evento promozionale “Corri libero sui prati” dedicato ai bambini delle elementari, ci sarà un importante impegno per il rispetto del protocollo con le misure di contenimento al Covid-19, ma la manifestazione promette ugualmente grandi emozioni, soprattutto agonistiche. In campo ci saranno gli atleti e le atlete delle categorie Allievi, Juniores, Promesse, Seniores e Master (che potranno gareggiare solo insieme ai Seniores, non sulle distanze per le loro categorie, ma sulle distanze “Seniores”).



“Da alcuni anni avevamo iniziato a proporre la diretta del nostro cross, ma mai come quest’anno crediamo che sia utile e importante – commenta il presidente di Silca Ultralite Vittorio Veneto, Aldo Zanetti – abbiamo messo in campo un impegno economico e di risorse umane non indifferente consapevoli però di poter contribuire a promuove l’atletica e raggiungere anche tutti coloro che, giovani e master in particolare, solitamente calcavano l’area Fenderl per una grande domenica di festa dedicata alla corsa campestre. Questa diretta in streaming, nel nostro intento, è anche un modo per essere più vicini agli atleti, alle famiglie e a tutti coloro che gravitano nel mondo dell’atletica e per dare un segnale di speranza, convinti che presto arriveranno tempi migliori, per la società e anche per lo sport”.



Il programma di domenica 24 gennaio è il seguente: alle 9.00 ritrovo di giurie e concorrenti, alle 10.00 gara Allieve (4 km), alle 10.30 Allievi (5 km), alle 11.10 Juniores femminili (5 km), alle ore 11.50 Juniores maschili, Promesse, Seniores e Master femminili (7 km), alle ore 12.40 prima serie per le categorie Promesse, Seniores e Master maschili (10 km) e alle ore 13.30 seconda serie Promesse, Seniores e Master maschili.