Cross Città della Vittoria, Bernasconi e Sirbu conquistano la 39esima edizione

Una festa di sport, agonismo, amicizia, sorrisi, grinta e tanta, tanta voglia di “correre liberi sui prati”. Grande festa oggi, domenica 21 gennaio, al 39esimo Cross Città della Vittoria. In area Fenderl, a Vittorio Veneto, sono arrivati in più di 1300, tra giovanissimi, giovani, assoluti e master. A dominare le gare assolute l’atleta vittoriese Valentina Bernasconi (Atl. Mogliano) e il bellunese Mihail Sirbu (Gs Quantin Alpenplus). L’evento organizzato da Silca Ultralite Vittorio Veneto, valido prima prova di qualificazione al campionato italiano assoluto di società e come seconda prova del campionato regionale promozionale di società, ha assegnato anche i titoli individuali master di cross.

I risultati

Ad avviare la giornata di gare, la prima batteria dedicata ai master maschili, fino alla categoria SM55. I più veloci di tutti, con arrivo a “braccetto”, sono stati il vicentino Marco Padoan (Vicenza Runners) e il pordenonese Daniele Galasso (Atletica Edilmarket Sandrin), che hanno percorso i 6 chilometri di gara in 21’03’’. Poi è stata la volta delle donne master e degli Over 60 maschili. Tra i Ragazzi ad avere la meglio su tutti gli avversari, il veneziano Tommaso Pattaro (Atl. Audace Noale) e la padovana Anna Frasson. Nella categoria Cadetti grande gioia in casa Silca Ultralite, con la vittoria di Giorgia Meneghetti. Al maschile, vittoria di un altro trevigiano, Tommaso Da Riva (Atl. Valdobbiadene). Emozionante l’arrivo delle Allieve, con l’atleta di casa, Giulia Meneghetti, capace di superare proprio sul traguardo Maddalena Vedovato (Aristide Coin Venezia 1949). Tra gli Under 18 la vittoria è andata invece a Riccardo Serafini (Athletic Club Firex Belluno). Tra le Juniores, esordio stagionale vittorioso per Lucia Arnoldo (Atl. Dolomiti), azzurrina del cross e della corsa in montagna (specialità dove la scorsa estate ha vinto un bronzo mondiale tra le under 20). «Molto bello iniziare qui a Vittorio Veneto la mia stagione, con una vittoria e con il tifo del pubblico davvero molto numeroso - ha commentato la 18enne bellunese di Zoldo - in questo inizio di stagione punto agli italiani di corsa campestre e poi tornerò a dedicarmi alla mia amata corsa in montagna». Al maschile, primo Under 20 Federico Pizzato (Team Treviso).

Negli 8 chilometri della gara assoluta femminile si è rinnovata la sfida di Noventa Padovana tra le trevigiane Valentina Bernasconi (Atl. Mogliano) e Nikol Marsura (Assindustria Sport). Dopo un tentativo di allungo a metà gara, l’attacco vincente Bernasconi l’ha sferrato quando mancavano due giri all’arrivo. «Sempre bello vincere in casa, sono di qui, il percorso lo conosco e mi piace, se si sta bene in salita si può fare la differenza - ha commentato la 39enne, già vincitrice in area Fenderl diverse volte - conosco Nikol e so che è veloce, se volevo vincere non potevo arrivare a ridosso del traguardo con lei. Così ho attaccato ed è andata bene. Del resto, avevo il tifo di casa e non potevo deludere tutti coloro che sono venuti a vedermi». Sul terzo gradino del podio, Miriam Sartor (Atletica Ponzano).

Nei 10 chilometri maschili gara di testa invece per Mihail Sirbu (Quantin Alpenplus), 24enne di origine moldava, residente a Belluno, capace di fare il bis, dopo il successo del primo cross regionale di Noventa Padovana (PD). Dietro di lui, i compagni di podio di Noventa, che si sono scambiati i posti di una settimana fa: secondo Giacomo Esposito (Atl. San Biagio), terzo Stefano Furlani (Atl. Vicentina). Accanto all’agonismo, anche la “Corri libero sui prati”, corsa ludico motoria aperta ai bambini dai 6 ai 10 anni anche non tesserati Fidal, che ha visto più di cento bambini cimentarsi in questa prova senza classifica, ma con tantissimi incitamenti e applausi.

Durante l’evento di domenica è stato ricordato e promosso il progetto “Piccolo Principe” che la famiglia di Carlo Alberto Conte (il dodicenne delle Fiamme Oro Padova che nel 2022 si sentì male durante la gara, venendo poi a mancare alcuni giorni dopo all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dove era stato trasportato dopo la rianimazione sul posto) ha attivato per donare e installare i defibrillatori necessari a rendere le città cardioprotette, per finanziare la ricerca sulle morti improvvise e per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione.

I commenti

Soddisfatti gli organizzatori: «Siamo molto contenti di quest’edizione, che dopo il freddo delle prime gare ci ha regalato un sole splendido - ha commentato Aldo Zanetti, presidente di Silca Ultralite Vittorio Veneto - a livello agonistico, abbiamo visto belle gare, dai contenuti tecnici, con atleti di assoluto valore. Poter festeggiare anche la doppietta delle sorelle Meneghetti è stata la ciliegina sulla torta ed è di stimolo per i compagni di squadra. Vedere i piccoli della Corri libero sui prati correre “liberi” in quest’area verde a due passi dal centro città è sempre incoraggiante, per il nostro intento di promozione dello sport. Ringraziamo tutti i nostri volontari, le associazioni, gli sponsor, gli enti e tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa manifestazione. Non resta che dare l’appuntamento a tutti gli amanti della corsa campestre e anche ai curiosi al prossimo anno, quando festeggeremo alla grande la 40esima edizione».

«Oltre che al nostro allenatore Aldo Zanetti, ai nostri compagni di squadra, alla società, alla nostra famiglia e a chi è venuto a fare il tifo e a tutti i collaboratori che si sono impegnati per organizzare questo evento, dedichiamo in particolare questa doppia vittoria al nonno Giovanni scomparso un mese fa e che era il nostro fan numero uno, sarebbe stato troppo contento oggi di vederci vincere insieme - hanno detto le sorelle Meneghetti, Giorgia, 13 anni e Giulia, 16, residenti a Cordignano, principalmente triatlete - volevamo vincere e farlo insieme è ancora più bello. Vincere qui, dove ci alleniamo, è un po’ un premio speciale alle fatiche degli allenamenti che condividiamo con i nostri compagni».

«Sono venuto diverse volte qui, ma è la mia prima vittoria assoluta, la soddisfazione è tanta - ha detto Sirbu - il percorso mi piace, pieno di curve e quindi di cambi ritmo. Quest’anno sto curando particolarmente la tecnica di corsa e sulle curve sono probabilmente uscito più agile degli altri».