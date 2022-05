Tre vincitori di tappa al Cycling Stars Criterium: ecco Oldani, Girmay e Ciccone

Continua a popolarsi di stelle il parterre dell'evento del 30 maggio a Valdobbiadene. L'organizzazione è orgogliosa di annunciare la partecipazione di ben tre vincitori di tappa a questo Giro d'Italia: Stefano Oldani, Biniam Girmay e Giulio Ciccone. Oldani, in forza alla Alpecin-Fenix, ha conquistato la 12^ tappa battendo in volata sul traguardo di Genova il connazionale Lorenzo Rota dopo una lunghissima fuga. Per il ventiquattrenne milanese si è trattato della prima vittoria da professionista, arrivata al termine di una giornata combattutissima in cui il gruppo dei fuggitivi si è dato battaglia lungo quasi tutti i 204 chilometri di gara.

Girmay è stato protagonista della decima frazione della Corsa Rosa, battendo in una volata durissima e spettacolare nientemeno che Mathieu van der Poel. Il giovane talento della Intermarché-Wanty-Gobert era già salito agli onori della cronaca questa primavera avendo conquistato la Gand-Wevelgem, ed ora si consacra definitivamente tra i più forti e promettenti velocisti al mondo. Giulio Ciccone ha dato spettacolo nella quindicesima tappa del Giro dove, dopo aver animato la fuga fin dalle prime battute, ha staccato tutti i rivali nell'ultima salita andandosi a prendere sul traguardo di Cogne una vittoria in solitaria che ha il sapore di una rinascita. Tre nomi di peso assoluto, tre grandi talenti che hanno acceso le strade del Giro e che tra una settimana esatta accenderanno anche l'entusiasmo delle migliaia di appassionati presenti sul circuito di Valdobbiadene. Con la certezza che, da qui a lunedì 30 maggio, di grandi nomi ne verranno annunciati molti altri.