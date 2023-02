Il Cycling Stars Criterium torna ad emozionare con la sua parata di stelle a Pieve di Soligo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

É stata svelata oggi, presso il padiglione Regione Veneto all’interno del Bit di Milano, la quinta edizione del Cycling Stars Criterium che si correrà il 29 maggio 2023, il giorno dopo la fine del Giro d’Italia. Inaugurata nel 2017 come una grande festa per unire i grandi corridori con il loro pubblico, questa speciale notte dei campioni chiude simbolicamente le tre settimane di corsa rosa con un criterium che vede professionisti ed ex professionisti sfidarsi sui circuiti cittadini di alcune tra le più belle città venete. Dopo il successo riscontrato a Valdobbiadene nel 2022, quest’anno sarà Pieve di Soligo ad ospitare l’evento. La cittadina, incastonata nel cuore dei vigneti del Prosecco DOCG, farà da sfondo ad un percorso in notturna unico e suggestivo, in cui il pubblico potrà vedere da vicino alcuni tra i più grandi campioni di questo sport darsi battaglia fino all'ultimo giro. Confermato il format vincente della scorsa edizione con la presenza della categoria "Women" che assieme a quella degli "Ex-Pro" e dei "Pro" animerà la lunga serata del Criterium, una vera e propria festa del ciclismo a 360 gradi. Sul palco del padiglione Veneto sono intervenuti gli organizzatori Enrico Bonsembiante e Alessandro Ballan, assieme a Giuliano Vantaggi, direttore dell'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene che - con la Regione Veneto, del Consorzio UNESCO, e il Comune di Pieve di Soligo - è sponsor dell'evento. Bonsembiante e Ballan hanno voluto rimarcare il fatto che la kermesse fa parte di un progetto a lungo respiro, un'intesa siglata tra il territorio e gli organizzatori: "Siamo felici di poter continuare questo progetto con i nostri sponsor istituzionali che va avanti ormai da due anni, con l'obiettivo di promuovere la terra del Conegliano-Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG.Quest'anno abbiamo scelto Pieve di Soligo perché è una piazza molto importante per il ciclismo e dove sono presenti molte aziende legate a questo sport. Vista l'affluenza di pubblico dell'anno scorso a Valdobbiadene siamo ancora più motivati a fare ancora meglio con l'obiettivo di portare per la prima volta la Maglia Rosa al Cycling Stars Criterium". Giuliano Vantaggi ha sottolineato l'importanza del ciclismo come veicolo di promozione turistica, che va al di là dell'aspetto puramente sportivo: "Per il nostro territorio si prospetta un 2023 ciclisticamente bellissimo con tanti appuntamenti, tra i quali uno dei più importanti è certamente il Cycling Stars Criterium, che si terrà a Pieve di Soligo. Pieve ha una grande tradizione ciclistica e molte eccellenze enogastronomiche da fare scoprire al mondo, penso al famoso spiedo gigante, oltre naturalmente al Prosecco Superiore DOCG." Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia non ha potuto essere presente di persona, ma ha inviato una nota per salutare la manifestazione: "Il Criterium rappresenta un’occasione davvero unica di unione dell’aspetto sportivo con il lato esperienziale del viaggio e del turismo: lo sport è ancora una volta una grande occasione per la scoperta e la valorizzazione di porzioni “magiche” del territorio del Veneto. Il successo cresce, anno dopo anno, la formula è davvero quella giusta: voglio porgere i miei ringraziamenti e complimenti per gli organizzatori, gli atleti presenti, il pubblico. Sono iniziative come queste che contribuiscono a rafforzare l’immagine del nostro Veneto: una terra attiva, effervescente, in continuo aggiornamento nelle proprie proposte di eventi." Gli fa eco Alberto Villanova, capogruppo Regione Veneto: "La prossima edizione del Criterium rappresenta un obiettivo che è stato raggiunto grazie ad un lavoro di squadra fantastico.Un lavoro di territorio, il nostro, che e’ il panorama perfetto per un evento che richiamerà migliaia di appassionati da tutte le parti.E’ la dimostrazione che le nostre Colline del Prosecco hanno vocazione sportiva e turistica di carattere internazionale e con pochi competitors" Anche il sindaco di Pieve di Soligo, Stefano Soldan, ci ha tenuto ad inviare una nota per esprimere l'orgoglio di essere il centro della kermesse: "L’amministrazione comunale di Pieve di Soligo è entusiasta di poter ospitare l'edizione 2023 del Criterium nel centro cittadino. Un evento di sport e partecipazione che ha sollevato entusiasmo da parte di tutto il tessuto sociale, sportivo e associazionistico del territorio. Riteniamo possa essere un'occasione di promozione territoriale e turistico ulteriore nel quadro del recente riconoscimento Unesco." Appuntamento quindi al 29 maggio a Pieve di Soligo, per una serata indimenticabile in cui le stelle del Giro d'Italia splenderanno ancora una volta tutte assieme in Veneto, per la gioia di tutti gli appassionati.