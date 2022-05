Prime stelle al Cycling Stars Criterium di Valdobbiadene: confermate Elisa Balsamo e Elisa Longo Borghini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il Cycling Stars Criterium annuncia i primi due nomi delle atlete che saranno presenti il 30 maggio a Valdobbiadene per la prima edizione femminile dell’evento. Due nomi di assoluto valore quali la campionessa del mondo Elisa Balsamo e la campionessa italiana - fresca vincitrice della Parigi-Roubaix - Elisa Longo Borghini. "Posso dire con orgoglio che siamo il primo Criterium di questo tipo ad aver inserito la categoria donne, questo perché è un movimento in grande crescita nel quale crediamo molto, specie in un momento in cui le atlete italiane si stanno distinguendo nelle gare più importanti del calendario internazionale" commenta Enrico Bonsembiante, organizzatore dell'evento. "Per questo oggi siamo felicissimi di annunciare la partecipazione di due top rider come Elisa Balsamo e Elisa Longo Borghini. Vedere correre la maglia iridata assieme a quella tricolore sulle strade di Valdobbiadene sarà un grande spettacolo per il pubblico e darà senz'altro ulteriore lustro alla nostra manifestazione." conclude. “Quando mi hanno chiesto di partecipare al Cycling Stars Criterium ho detto subito di sì. Mi piace molto l’idea che abbiano inserito la categoria femminile perché so che tantissime ragazze amano questo sport ed ora possono anche seguirlo facilmente alla televisione o sui giornali. Mi piace l’idea di poter ispirare future atlete che magari un giorno vivranno le meravigliose sensazioni che il ciclismo sta regalando oggi a me. Incredibile pensare che il movimento abbia avuto questa forte spinta in così pochi anni ma sono ancora più contenta di come viene ora percepito. Ci sono ancora molti passi da fare e io darò il mio contributo affinché avvenga un ulteriore cambiamento. Questa è anche una grande occasione per dimostrare come la bicicletta sia il mezzo perfetto per promuovere il valore di un territorio e uno stile di vita sano” commenta Elisa Balsamo, Campionessa del Mondo a Leuven 2021. “È incredibile come in pochi anni il ciclismo femminile abbia subito una rivoluzione. La visibilità che pian piano le organizzazioni delle corse hanno rivolto alla categoria, assieme ai media e di conseguenza agli appassionati, è cambiata. Io amo quello che faccio, da sempre, sono diventata pro quando ancora le nostre gare non venivano trasmesse e i risultati occupavano un piccolo spazio all’interno dei canali di informazione. E non parlo di preistoria. Sono veramente felice dei risultati raggiunti. L’idea di partecipare al Cycling Stars Criterium di Valdobbiadene mi piace davvero molto, spero di poter incontrare tante giovani ragazze appassionate di ciclismo.” ha commentato Elisa Longo Borghini, Campionessa Italiana. “Se penso a Valdobbiadene penso al Prosecco sicuramente, e alle colline che sembrano disegnate con strumenti di precisione, ordinate e a perdita d’occhio. Sono contenta di far parte dell'evento.” ha concluso. Al via saranno presenti 25 atlete, tutte di squadre World Tour e Professional, e dovranno percorrere 30 giri del circuito di 1,21 chilometri, per un totale di 36,3 km, con partenza e arrivo nella centralissima, e recentemente rinnovata, Piazza Marconi. Appuntamento a tutti per il 30 maggio a Valdobbiadene, per un Cycling Stars Criterium che continua ad arricchirsi di nuove stelle.