D'Agostini al via del Mundialito Triveneto

Il Rally Città di Bassano è uno degli eventi più attesi dell'intera stagione ed anche in questa occasione il Mundialito Triveneto è pronto ad andare in scena. Su un palcoscenico di indubbio prestigio, ulteriormente avvalorato dalla titolazione per il Campionato Italiano Rally Asfalto, Xmotors Team non poteva mancare e, in stretta collaborazione con La Superba, schiererà al via un portacolori candidato al successo. Stiamo parlando di Alex D'Agostini che, in coppia con Michele Coletti, tornerà al volante della sua Peugeot 106 Rallye gruppo A, curata da Alessandro Baron, per puntare al successo in A6. “L'ultima volta che ho corso al Bassano risale al 2018” – racconta D'Agostini – “quindi è da un po' di tempo che manco da queste strade. Io e Mirko siamo carichi e vogliamo fare bene. Saremo gli unici in gara per Xmotors Team, una pressione ulteriore che però ci stimola a dare il massimo. Sarà bello confrontarsi in un contesto così prestigioso, come quello del CIRA. Un particolare ringraziamento lo volevo fare ad Alessandro Baron perchè sta lavorando duramente per riportare la nostra 106 al massimo livello di competitività. Non vediamo l'ora di provarla.” Una millesei del gruppo A che, come da tradizione, si prepara a regalare spettacolo al Bassano con altri dieci avversari pronti a contendere il primato al pilota di Pedavena. “Il nostro intento è quello di puntare sempre alla vittoria” – aggiunge D'Agostini – “ma ci troveremo di fronte avversari molto veloci. Che vinca il migliore, sperando di essere noi.” Il Città di Bassano griffato 2024, valevole anche come chiusura della Coppa Rally ACI Sport in terza zona, si svilupperà su due giornate di gara, ad iniziare da quella di Venerdì 13 Ottobre che vedrà protagonista la sola speciale di “Rubbio” (7,23 km). La seconda, Sabato 14 Ottobre, si articolerà su otto tratti cronometrati, quattro da ripetere per due passaggi, ad iniziare da “Campo Croce” (11,24 km) per proseguire poi con “Monte Grappa” (12,04 km), con l'iconica “Valstagna” (11,84 km) e con quello di “Rubbio”, già visto al Venerdì. “Dall'ultima volta che ho corso qui ricordo solo la Valstagna” – conclude D'Agostini – “quindi non possiamo dire di essere i più avvantaggiati al via. Il percorso è caratterizzato da prove speciali molto toste, di quelle che, se si sporcano, diventano tanto belle quanto insidiose. Siamo pronti a questa sfida e ci auguriamo che possa portarci delle belle soddisfazioni. Ci aspettiamo una lotta serrata quindi dovremo spingere al massimo, senza commettere errori. Un ringraziamento è doveroso a tutti i partners che ci permettono di essere al via del Bassano. Grazie anche ad Xmotors Team ed a La Superba, nelle persone dei rispettivi presidenti ovvero Francesco Stefan e Paolo Benvenuti. Siamo carichi e desiderosi di ben figurare al Bassano.”