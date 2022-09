Dalle 15 a mogliano finali dell'open

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Mogliano dalle 15.00 ci sono le finali dell’Open giunto alla sua 8^ edizione. Diretto da Lucia Maffei e supervisione di Giuliano Ferro, tabelloni azzurro e rosa con un montepremi di 2.500€, erano 82 i tennisti in concorso. Inizia il tebellone rosa con Nicole Iosio del park di Villorba con Sofia Mariotto con tessera veronese. Alle 16.30 Matteo Dal Zotto con Alessio Tramontin. Nel pomeriggio di ieri Dal Zotto è riuscito ad estromettere Daniele Valentino, mentre Alessio Tramontin sul sardo Leonardo mazzucchelli. Finale annunciata e meritata per entrambi, dove il borsino pende leggermente per l’udinese in forza al Sassuolo. Torneo di 4^ categoria maschile Open Vp Verniciature al Park di Villorba fino al 14/9 diretto da Roberto Marian, Gianfranco Griso e Mauro Cenedese con 125 giocatori in tenzone. Tabellone all’ultimo quarto di finale. Alle 14.30 l’ultima gara che chiude i quarti tra lo jesolano Marco Minetto ed il giocatore dell’Eurosporting di Cordenons Gianpaolo De Gasper. Già con un piede in semifinale Luigi Butera del club di casa e Kevin Bianchin del Pederobba. Sempre del Pederobba anche l’altro semifinalista Riccardo Pacorini che attende il vincente dell’incontro di oggi. Iniziato a Silea il torneo maschile fino ai 3.3 Trofeo Area 8 Business Center. Sono 130 i tennisti in lizza comandati da Giuliano Mariuzzo e Roberta Antonello. Le gare di Domenica 11 sono ben 18 con inizio alle ore 09.00. Ad Altivole Trofeo Progress per incontri di singolo maschile e femminile e doppi maschile femminile e misto fino alla terza categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 14/9. A Vedelago dal 24/9 al 9/10 per giocatori fino ai 3.4 tabelloni maschile e femminile a cura dell’Alpe Adria. Iscrizioni entro le ore 12 del 22/9.