Dama: esordio alla finale nazionale dell’istituto di Dosson 5° classificato, 3 podi per San Zenone

Dal 13 al 15 Maggio a Chianciano Terme (SI) si è svolta la finale nazionale dei Giochi Giovanili Scolastici di dama, organizzata della FID (Federazione Italiana Dama). Nove le regioni rappresentate, con squadre scolastiche formata da 3 giocatori, che hanno giocato nelle due specialità della Dama Italiana (il gioco tradizionale sulle 64 caselle) e della Dama Internazionale (il gioco su damiera a 100 caselle). Dopo le finali regionali, sono state 4 le squadre trevigiane che si sono qualificate per le finali nazionali, e si sono ritrovate a rappresentare il proprio istituto tra oltre 150 giovani in gara. Le squadre erano raggruppate in 4 differenti categorie: elementari, medie, superiori e superiori juniores. Nella scuole elementari, nella specialità della dama italiana, si è classificata al 1° posto la squadra dell' Istituto Comprensivo della Valle d’Aosta1, 2°Sardegna, 3°Valle d’ Aosta2, 4° Liguria, Al 5° posto si è classificata la squadra esordiente dell' Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Dosson di Casier con Grasselli Ivan, Mounim Laila, Serrador Giulia, accompagnatrice Martin Emanuela assieme a Giulia Sirena. La squadra di Dosson di Casier si è difesa al meglio totalizzando 5 punti squadra con 18 punti individuali. Nella scuole medie, nella specialità della dama italiana, si è classificata al 1° posto la squadra dell' Istituto Comprensivo della Liguria, al 2° posto la squadra dell' Istituto Comprensivo di San Zenone degli Ezzelini con Cicia Stefano, Zanandrea Francesco, Cadorin Stella, accompagnatore Marcon Lucio. Nella scuole elementari nella specialità della dama internazionale, si è classificata al 1° posto la squadra dell' Istituto Comprensivo di San Zenone degli Ezzelini con Bonatto Elia, Baghiani Anisse, Limanouski Erol , accompagnatrice Zanetti Sandra. Nella scuole medie, nella specialità della dama internazionale, si è classificata al 1° posto la squadra dell' Istituto Comprensivo di Latina, al 2° posto la squadra dell' Istituto Comprensivo di San Zenone degli Ezzelini con Limanouski Edis, Pajazitoski Muslim, Daliposki Halal, accompagnatore Placci Michele. Grande soddisfazione per il delegato provinciale e istruttore FID Loris Scaggiante e per il referente e istruttore FID il prof. Lucio Marcon per questi nuovi successi delle squadre trevigiane. Nella foto la squadra di Dosson di Casier.