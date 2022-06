Dama: al trofeo Coni una squadra tutta trevigiana alla finale nazionale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si è svolta Domenica 29 Maggio presso l’auditorium di San Zenone degli Ezzelini la fase regionale del “Trofeo CONI” di dama italiana. I primi 3 classificati Under14 parteciperanno alle finali nazionali del Trofeo Coni, che si terrà in Toscana, in Valdichiana Senese, dal 29 Settembre al 02 Ottobre. Il Trofeo CONI è stato diretto dal prof. Lucio Marcon e dall’arbitro Gabriele Cappelletto e ha visto la partecipazione di 17 atleti Under 14 tesserati FID (Federazione Italiana Dama). Dopo 7 turni di gioco vince Mattia Scaggiante (fratello del gran maestro Alessio). 2° Salvatore Verolla, giocatore che da alcuni anni partecipa a campionati provinciali e regionali, entrambi sono di Casale sul Sile, iscritti al circolo “Damasport Roncade”. 3° classificato Francesco Zanandrea, di San Zenone degli Ezzelini iscritto al circolo “Energya” di Maser; da alcuni anni partecipa a campionati provinciali e regionali, quest’anno ha partecipato alle finali nazionali dei GSS (giochi sportivi studenteschi). Un in bocca al lupo a Mattia, Salvatore e Francesco che rappresenteranno il Veneto nelle finale Nazionale del Trofeo Coni 2022, nella specialità della dama italiana.