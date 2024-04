La Coppa Davis oggi a Vacil dalle 12 alle 18 per poter essere ammirata e fotografata

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Nella serata di ieri, 4 aprile, consegnati gli awards durante il Davis Trophy Tour alle società trevigiane. Sul palco Sporting Life Center e Eurosporting Treviso. Le nominations hanno riguardato i due club trevigiani. Allo Sporting Life Center il riconoscimento riguarda l’intensa attività Tpra svolta presso il circolo bredese. L’altra società trevigiana invece per i centri estivi che hanno coinvolto moltissimi ragazzi guidati da Germano Pedrazzi, il quale ha raccolto il premio dalle mani di Filippo Volandri il Ct della nazionale italiana vincitore della Davis 2013. La coppa oggi giunge allo Sporting Life Center di Vacil che sarà esposta dalle ore 12 alle ore 18. Altri importanti eventi collaterali saranno tornei tpra di doppio e due sedute di stage con Gipo Arbino ex coach del Davisman Lorenzo Sonego. Sarà anche disponibile in un talk show mediato da Alessandro Baschieri per interloquire con gli appassionati di tennis.

ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI: Allo Junior Sporting Club di Santa Lucia di Piave il 6 e 7 Aprile Rodeo maschile fino ai 4.2. Iscrizioni entro le ore 12 del 4 Aprile. Dal 6 al 21 Aprile torneo di Primavera ad Altivole per giocatori di 3^ categoria draws singolo maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 4/4. A Tc Villa Guidini di Zero Branco il 6 e 7 Aprile Rodeo di 4^ categoria draw solo maschile, iscrizioni entro le ore 12 del 4 Aprile. A Resana Rodeo dal 19 al 21 Aprile sui campi in erba naturale presso la San Marco Academy solo tabellone maschile per giocatori di 3^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 17 Aprile. A Sernaglia della Battaglia dal 20 Aprile al 5 Maggio torneo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 18 Aprile.