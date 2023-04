Day Eleven allo Sporting Life Center di Vacil con la tappa regionale BNL inizio alle 16.30

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Day Eleven allo Sporting Life Center di Vacil dove fino al 23 Aprile si terrà la fase regionale del BNL femminile, pre- qualificazioni agli internazionali di Roma. Una trentina di giocatrici di 2^ categoria in lizza. Dirige Gabriele Bresolin, supervisione di Mauro Granzotto e risultati in diretta sul sito della Fit live scores. Sei le gare di Martedì 18 tutti incontri di singolo. Inizio alle 16.30 con Emily Iosio vs Elena Covi; Aurora Vignaduzzo vs Aurora Piccinini. Alle 18.00 Tasha Cacciato vs Sofia Selle; Beatrice Varini vs Chiara Albiero. Alle 19.30 Sophie Parente vs Laura Spataro; Iris Burato vs Carolina Dibenedetto. Quella in corso allo Sporting Life Center è una tappa importante, che fa convergere tutti i campioni provinciali con i titoli femminili di singolo e doppio, ma in più è un open nazionale. Da Mercoledì entreranno in campo le teste di serie. Da Giovedì le big come ad esempio la veterana internazionale Cristiana Ferrando 27enne ha avuto un best ranking Wta 247 ed ora viaggia intorno alle 550. La 31enne Giorgia Pinto invece gira con posizioni internazionali intorno alle 800 mondiali, ma preferisce gli incontri tricolori dove ha una classifica superiore. Oltre alla caccia di una possibilità di entrare nei tabelloni delle “quali” di Roma c’è una gratifica immediata grazie al ricco montepremi che supera i 10.000€. Andrea Camarin sta già allestendo la kermesse con tantissimi eventi collaterali. Players party, finali della manifestazione racchette di classe e tante altre sorprese. “Dev’essere una festa del tennis trevigiano” commenta il Direttore del centro di Vacil. Avere nella Marca un evento del genere è un’occasione che dev’essere festeggiata come si merita. TORNEI IN GIOCO: Dal 15 al 30 Aprile a Vedelago Torneo di primavera maschile e femminile fino a giocatori 3.5. Sono 108 i players in tenzone. Sono sei le gare in programma nella giornata odierna dalle ore 18 alle 21. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Altro open “sentito” sarà quello di Sernaglia dal 22/4 al 14/5 perché il montepremi sarà di ben 4.000 euro dove avranno un rimborso anche i giocatori dagli ottavi di finale. Iscrizioni fino ai 3.5 entro le ore 12 del 20 Aprile. Altivole dal 22 Aprile al 07 Maggio singoli e doppi maschile, femminile e misto per giocatori fino alla 3^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 20 Aprile. Alla Barchessa di Casale Sul Sile weekend rodeo maschile il 24 e 25 Aprile per i giovani dai 10 ai 14 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 22 Aprile.