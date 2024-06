Il rilancio di De Antoni passa dal Due Valli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La carovana del Campionato Italiano Assoluto Rally fa tappa in Veneto per un Rally Due Valli che fungerà da spartiacque nel calendario targato 2024. Tre gli eventi disputati ed altrettanti davanti a quello scaligero per un tricolore nel quale Edoardo De Antoni vuole essere protagonista, guardando in particolar modo ad un Campionato Italiano Assoluto Rally Due Ruote Motrici che lo fotografa attualmente in settima posizione ma che, con il gioco degli scarti che prevede cinque risultati utili, può ancora giocarsi carte importanti per risalire la china e presentarsi al rush finale nella rosa dei pretendenti. Ottima la situazione nel Trofeo Pirelli Star Rally4 Top dove il portacolori di La Superba, sostenuto da Xmotors Team, figura sul terzo gradino del podio, a meno dodici dalla vetta. “Non siamo messi male in campionato” – racconta De Antoni – “perchè, specialmente nella classifica del tricolore due ruote motrici, abbiamo una gara in meno dei nostri avversari diretti e, nonostante il passo falso dell'Alba, possiamo ancora essere in lizza per le posizioni che contano davvero, titolo compreso. La partita è del tutto aperta e siamo pronti a giocarcela.” A dare sostegno al patavino, pronto a ritornare a bordo della Peugeot 208 Rally4 di Vsport in compagnia di Federica Mauri, ci saranno le speciali della provincia di Verona, strade da lui già viste nel recente passato, in occasione delle edizioni del 2022 e del 2021. “Finalmente una gara dell'italiano che abbiamo già corso in precedenza” – sottolinea De Antoni – “perchè, essendo nel nostro anno di debutto nel massimo campionato nazionale, è naturale che paghiamo lo scotto di non conoscere le strade al meglio, a differenza dei nostri rivali. Tornare al Due Valli ci permetterà di avere un piccolo vantaggio a nostro favore. Dai che si va.” Saranno due le giornate di gara che vedranno impegnato De Antoni nel fine settimana, ad iniziare da un Venerdì 27 Giugno che conterà due passaggi sulla “San Mauro di Saline” (12,94 km) che saranno intervallati dalla “Postuman” (2,01 km), prima di andare in riordino notturno. La giornata seguente, Sabato 28 Giugno, la battaglia si sposterà sul doppio giro a “Moruri” (14,03 km) ed a “Bolca” (25,26 km), completando il quadro del fine settimana veronese. “Le strade del Due Valli mi piacciono” – conclude De Antoni – “ed in particolar modo quest'anno perchè le prove sono tutte lunghe. A parte una, quella che si utilizzerà anche per lo shakedown, tutte le altre sono superiori ai dieci chilometri. Sarà molto interessante questo confronto.”