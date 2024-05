De Antoni e Laurencich in forma nel weekend

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Un altro fine settimana ricco di soddisfazioni se ne va in archivio per Xmotors Team, reduce da due impegni che hanno portato importanti frutti. In Sicilia andava in scena il Targa Florio Rally, appuntamento valevole per il Campionato Italiano Assoluto Rally che ha visto un Edoardo De Antoni sempre più consistente. Il giovane di Camposampiero, al debutto sui veloci e scivolosi asfalti palermitani, faticava in avvio per poi accendere una perentoria rimonta che lo portava fino al terzo gradino del podio in classe Rally4 ed in gruppo RC4N con un gap di soli sei decimi dalla piazza d'onore. Tanta la soddisfazione per il pilota della Peugeot 208 Rally4 di Vsport, iscritta da La Superba e condivisa con Federica Mauri, per una classifica che lo vede ora in settima piazza nel Campionato Italiano Assoluto Rally Due Ruote Motrici, in sesta nel Campionato Italiano Assoluto Promozione Due Ruote Motrici ed in terza nel Trofeo Pirelly Star Rally4 Top. “È stata una trasferta positiva per noi” – racconta De Antoni – “soprattutto per il fatto che eravamo all'esordio qui. All'inizio non è stato facile trovare la quadra del setup e delle gomme, non conoscendo ancora così a fondo la vettura. Abbiamo fatto un bel recupero, rientrando fino a sei decimi da Lucchesi. Brucia? Si, molto ma, calcolando l'esperienza di chi ci ha preceduto, siamo contenti. Il livello è molto alto qui, non si può mollare mai e questo ci spinge a crescere velocemente. Vorrei fare i miei complimenti a Pisani ed a Lucchesi perchè ci stanno portando a livelli altissimi. Ora arriveranno gare che conosciamo quindi punteremo ad aumentare il passo.” Dal Venerdì e Sabato del tricolore a quello vissuto oltre confine, in Slovenia, grazie ad un solido Federico Laurencich che, in gara sport al Rally Vipavska Dolina, ha centrato la vittoria. Il portacolori di Gorizia Corse, al via di una trasferta decisa in extremis, trovava al proprio fianco Lara Pipan e, sulla Peugeot 106 Rallye gruppo N confermava il proprio stato di forma, firmando il successo in classe 6 nell'evento valevole per l'Alpe Adria Rally Cup e per varie serie annesse. “Abbiamo a disposizione due 106” – racconta Laurencich – “così io ho preso la gruppo N ed il buon Alberto Mlakar la versione kit. Abbiamo corso con due navigatrici della nostra scuderia e devo dire che è andato tutto bene. Abbiamo vinto la classe, pensando unicamente a divertirci. Conoscevamo già queste strade, nel 2023 avevo vinto l'assoluta qui ma non potevo riprovarci per questioni di budget, ed infatti i tempi usciti sono stati interessanti. Ora ci concentriamo sui prossimi impegni di Mitropa perchè, dopo lo zero del Lavanttal, dobbiamo recuperare punti.”