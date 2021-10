E' di Valter De Bortoli la Coppa del Presidente al Golf Club Montebelluna

Domenica, al Golf Club Montebelluna, si è tenuta la Coppa del Presidente, quest’anno realizzata dai maestri vetrai Varisco di Treviso, famosi in tutto il mondo per le loro opere d’arte. Una Coppa del Presidente che a Montebelluna ha un sapore particolare, in quanto il presidente Silverio (Lallo) Zaffaina è in carica fin dalla costituzione del circolo golfistico, di cui è stato anche fondatore vent’anni fa insieme a Emilio Abrami, Italo Bacchiega, Giuseppe Groppo e Renzo Visintin.

Correva infatti l’anno 2001, quando questi cinque amici si ritrovarono a un convegno nell’isola di Albarella, in provincia di Rovigo, dove ebbero l’opportunità di provare a giocare a golf, accompagnati da un maestro. “Ci entusiasmò a tal punto – racconta lo stesso Lallo Zaffaina – che, tornati a casa, ci iscrivemmo subito al Golf Cansiglio e, successivamente, fondammo il Golf Club Montebelluna”. Il campo di golf, a Biadene, fu inaugurato ufficialmente, nel 2006, dall’allora presidente della Provincia, Luca Zaia. Prima era nato come campo pratica poi, gradatamente, passò dalle tre alle attuali 9 buche (par 71).

“Da allora – prosegue Zaffaina – sono stati fatti grandi progressi. Dai 40 soci iniziali siamo cresciuti negli anni agli attuali oltre 200. La prospettiva è di un’ulteriore crescita e, a tal proposito, stiamo organizzando,per il prossimo anno, corsi di golf per neofiti e per ragazzi dagli 8 ai 14 anni. La nostra volontà è proprio far crescere giovani che con questa società possano in futuro partecipare a tornei di livello nazionale. Obiettivo è diffondere il più possibile questo magnifico sport, dimostrando che può essere non solo d’elité e per ricchi. Le quote sono accessibile, tanto che ormai è diventato molto meno costoso rispetto ad altri sport, giudicati popolari”.

Dominatore della Coppa del Presidente del ventennale è stato Valter De Bortoli, primo netto di prima categoria, davanti allo svedese Orjan Lagercrantz. Primo lordo è stato Nicola De Vecchi, con 75 colpi, quattro sopra il par del campo. A vincere la classifica di seconda categoria è stato Fabio Venturin, davanti a Flavio Pilla. Lino Mazzer ha vinto tra i senior, mentre tra le donne il primo posto è andato a Gabriella Michieletto.