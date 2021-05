De' Longhi Treviso Basket: avviato il contest per il nuovo logo della società

Treviso Basket affronterà la prossima stagione, la decima della sua storia con un "rebranding" completo della sua immagine, dal logo identificativo del club alle divise di gara, al merchandising ed al campo di gioco. L’operazione nella sua forma esprime l’essenza dello spirito con cui negli anni è sempre mossa Treviso Basket: coinvolgimento delle eccellenze del territorio, condivisione con la base della sua tifoseria e testimonial di livello.

- PRIMA FASE, PRESENTAZIONE PROGETTI DOPO IL BANDO

La prima fase, già conclusa, ha visto l’invito al bando per la creazione del nuovo logo e della nuova immagine di 6 agenzie di comunicazione della provincia di Treviso: Perazza Studio, Heads, Kora Comunicazione, Studio Ottone, Nicola Ferrarese, O-zone.

- SECONDA FASE, VOTO GIURIA E VOTO PUBBLICO SU FACEBOOK

Tutte le 6 agenzie hanno risposto all’appello di TVB con impegno ed entusiasmo e hanno generato altrettante proposte (alcune addirittura con 2 elaborati) che martedì sera verranno valutati da una commissione di altissimo livello. A comporla ci sono esperti del settore e imprenditori: Fabio De Longhi main sponsor del club, il volto di Skysport Federico Buffa, il fondatore de La Giornata Tipo Raffaele Ferraro, i professori dello Iusve Aurelio Chinellato e Giovanni Noventa, la denim designer trevigiana ed ex cestista Serena Conti, il CEO di Dogtrot Alessandro Rado, il presidente di TVB Paolo Vazzoler e il vice presidente del Consorzio UniVerso Treviso e fondatore di Ideeuropee Piergiorgio Paladin. Domani, mercoledì le proposte delle agenzie verranno postate sulla pagina Facebook di Treviso Basket e i tifosi potranno esprimere la loro preferita mettendo “mi piace” nella foto fino al 26 di maggio.

- TERZA FASE, TESTA A TESTE FINALE SU INSTAGRAM

Il 30 maggio il gran finale che vedrà il pubblico di TVB assoluto protagonista: le prime due proposte candidate scelte sommando i punti assegnati dalla commissione e quelli provenienti dal numero di “mi piace” su Facebook, si sfideranno per un giorno nel profilo Instagram di TVB tramite un sondaggio nelle stories. Come nell'anno della nascita, il 2012, il logo di TVB per il futuro verrà quindi scelto dal pubblico, dai tifosi e appassionati, che su Instagram voteranno il progetto preferito. L’agenzia vincitrice in corrispettivo del lavoro svolto riceverà spazi di visibilità durante la prossima stagione nei supporti dedicati agli sponsor.

LA GIURIA

Federico Buffa: giornalista, telecronista di basket e commentatore sportivo, è uno storyteller moderno con il dono di saper raccontare grazie ad uno stile affascinante e celebrativo.

Raffaele Ferraro: fondatore del blog “La Giornata Tipo” in cui racconta la pallacanestro a 360° con ironia, competenza e molto gusto. Vanta oltre 400 mila followers appassionati di basket su Facebook e 230 mila su Instagram.

Serena Conti: laureata in Design della Moda con il massimo dei voti e e nel suo brillante percorso annovera collaborazioni di rilievo tra cui Maison Dior e Karl Lagerfeld. Vincitrice nel 2018 del Denim Gallery Award a New York come miglior designer, è appassionata di illustrazione e grafica, ambito in cui da anni lavora come freelance. Parallelamente coltiva la passione per l’illustrazione e la grafica. E’ stata capitano del Basket Treviso in A/2.

Fabio De Longhi: laureato in Economia Aziendale all’Università Bocconi di Milano, è Vicepresidente e membro del CdA di De’ Longhi Spa, oltre che essere stato anche Amministratore del Gruppo fino al 2020. De’ Longhi spa è main e naming sponsor di Treviso Basket dalla sua nascita.

Aurelio Chinellato e Giovanni Claudio Noventa: dopo la laurea allo IUAV hanno fondato lo studio Ultrarkitettura. Sono anche docenti allo IUSVE di Venezia dove insegnano nei corsi di Digital & Graphic Design e in Scienze e Tecniche della Comunicazione grafica e multimediale.

Alessandro Rado: dal 2012 CEO di Dogtrot, studio di design e comunicazione con focus su progetti di direzione creativa e strategica. Solida esperienza in business, product e brand development, con definizione di piani strategici e relativi processi di implementazione. Appassionato e profondo conoscitore del mondo del design/interior.

Piergiorgio Paladin: comunicatore, creativo, organizzatore, è Vicepresidente membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio UniVerso Treviso e fondatore di Ideeuropee, agenzia di comunicazione integrata “in action”: dinamica, creativa, professionale.

Paolo Vazzoler: dal 4 luglio 2012 è Presidente del Treviso Basket che nel 2019 vince la Coppa Italia A2 e nello stesso anno torna in Serie A. Paolo Vazzoler è stato anche un giocatore di basket e capitano della Benetton Basket-Pallacanestro Treviso dove ha militato per una decina di stagioni. E’ un affermato manager di case di moda, attualmente Business Unit Director di Marzotto.