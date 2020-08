Derby con le Zebre, l'esordiente Paolo Garbisi: "Non è arrivato il risultato che volevamo"

Al termine della gara contro le Zebre, è intervenuto ai nostri microfoni Paolo Garbisi. Per il giovane mediano d’apertura venerdì sera si è materializzata la prima presenza assoluta in maglia Benetton Rugby, condita da una buona prova personale.

Paolo, che emozioni hai vissuto per il tuo debutto in maglia biancoverde?

«Il mio debutto è stato sicuramente una grande gioia per me, poter avere questa opportunità di debuttare in PRO14. Chiaro che non è arrivato il risultato che ci aspettavamo, però spero di avere altre chances dove proveremo a raccogliere risultati migliori».

Cosa non ha funzionato nella sfida contro le Zebre?

«Come si è visto, c’è stata un po’ di ruggine, nel senso che era da tanto tempo che non si giocava una partita. Alla fine è sempre un derby, quindi c’è sempre tanta frenesia o foga. Quindi sicuramente la disciplina e i turnover sono state le cose che a mio avviso ci hanno penalizzato di più».

In futuro voi trequarti su quali aspetti dovrete concentrarvi di più?

«Sicuramente dovremo lavorare anche noi sul nostro decision making. Sul fatto di aiutare gli avanti in alcune situazioni, ma sono fiducioso che con il lavoro riusciremo a mettere a posto gli aspetti da rivedere».

Con i compagni come ti sei trovato in questa tua prima gara ufficiale al Benetton Rugby?

«Devo dire che con i compagni mi sono trovato bene. È stata la prima partita, ma è da molto che ormai lavoriamo insieme. Sicuramente di questo li ringrazio, sono tutti stati molto disponibili con me, sia prima che durante la partita mi hanno aiutato e mi sono trovato molto bene con loro».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Avrete tanta voglia di riscatto in vista della gara di domenica prossima contro le Zebre?

«Sì, ci sarà la voglia di riscatto, dovremo fare un’attenta analisi durante la settimana per migliorare e capire bene quello che è andato storto. Sono fiducioso che potremo riscattare questa prova la settimana prossima».