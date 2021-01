Diana Ziliute, ex campionessa di ciclismo, si candida a consigliere federale Fci

Il sorriso, l'esperienza e le competenze di Diana Ziliute sono stati scelti da Silvio Martinello per rappresentare in Consiglio Federale i direttori sportivi italiani: la campionessa del mondo di Valkenburg, ha accettato la sfida candidandosi come consigliere federale in quota tecnici in vista dell'assemblea elettiva ordinaria della FCI che si riunirà i prossimi 20 e 21 febbraio a Roma. Conoscenza dell'ambiente ciclistico internazionale e uno sguardo al futuro ricco di idee e iniziative per rilanciare il movimento azzurro sono i punti di forza per cui Diana Ziliute è diventata un elemento fondamentale della squadra di Silvio Martinello.



"Conosco da tempo Diana e ho avuto occasione di apprezzarne la dinamicità e la professionalità. Oggi è a tutti gli effetti una cittadina italiana e sono convinto possa rappresentare un valore aggiunto per tutto il nostro ciclismo - ha sottolineato Silvio Martinello nel presentare la candidatura della due volte vincitrice della Coppa del Mondo femminile - Quando è scesa di bicicletta non ha perso i contatti con il mondo del ciclismo professionistico ma, allo stesso tempo, si è inserita nel settore giovanile dove ha raccolto moltissimi attestati di stima per il suo modo attento e professionale di rapportarsi con i ragazzi e le ragazze che si avvicinano al nostro sport".



"Sono felicissima di poter far parte della squadra di Silvio Martinello perchè abbiamo un grande obiettivo comune: dare al ciclismo italiano un futuro luminoso fatto certamente di successi internazionali ma, allo stesso tempo, anche di una realtà che possa favorire i ragazzi che amano la bicicletta, su tutto il territorio nazionale e in tutte le specialità - ha esordito così Diana Ziliute - Per raggiungere qualsiasi traguardo servono impegno e coraggio: l'ho imparato in bicicletta e ho cercato di trasmettere questi valori alle atlete e agli atleti con cui ho avuto la fortuna di lavorare. In Consiglio Federale vorrei portare la voce dei tecnici italiani con cui instaurare un continuo confronto che ci consenta di migliorarci".



Diana Ziliute sarà ospite, venerdì 29 gennaio alle ore 20.30, della ormai tradizionale e seguitissima diretta video settimanale di Silvio Martinello che sarà trasmessa sulle pagine Facebook del candidato presidente e sul sito www.silviomartinello.it. Il tema della serata saranno le proposte elaborate dal gruppo di lavoro di Silvio Martinello per il rilancio e la valorizzazione dei settori della pista e della strada.

CHI E' DIANA ZILIUTE

Fuoriclasse di origine lituana ha trovato in Italia la propria casa dove è cresciuta e si è affermata prima come atleta e poi come tecnico. Laureatasi campionessa del mondo su strada nel 1998 a Valkenburg, in carriera vanta anche un bronzo olimpico centrato nella prova in linea a Sydney nel 2000. Nel corso della sua lunga carriera, oltre ad aver vinto per due volte la Coppa del Mondo femminile, si è aggiudicata, tra le altre, dieci tappe al Giro d'Italia Femminile a cui vanno aggiunti successi di prestigio come il Giro della Toscana, il Trofeo Binda e la Grande Boucle Feminine.



Scesa di bicicletta, oggi è responsabile sport e marketing di una nota azienda di abbigliamento sportivo; in qualità di tecnico di terzo livello, ha seguito l'attività di alcune formazioni dell'elite femminile e di altre giovanili trasmettendo la propria esperienza alle giovani leve del ciclismo italiano. Nel 2019 ha guidato in qualità di tecnico la trasferta della rappresentativa allievi del Veneto in Russia.