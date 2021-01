Atletica, Dino Brunello è il candidato unico alla presidenza della Fidal Treviso

Dino Brunello è il candidato unico alla presidenza del Comitato trevigiano della Fidal. Succederà a Oddone Tubia che, dopo quattro mandati, è in lizza per il Consiglio federale che verrà eletto nell’assemblea nazionale di Roma (31 gennaio). I termini per la presentazione delle candidature provinciali sono scaduti oggi - domenica 17 gennaio - alle 12. L’assemblea provinciale si svolgerà il 26 febbraio. Dino Brunello, 69 anni, dirigente dell’Atl. Us Quinto Mastella e giudice di gara, ha una vasta esperienza in campo amministrativo: è stato sindaco di Quinto per due mandati (dal 1999 al 2009) e ha ricoperto numerosi incarichi nel mondo dell’associazionismo.

Quattro, per altrettanti posti, i candidati per il nuovo Consiglio provinciale: Antonio D’Aponte (San Biagio di Callalta), Sara Sartori (Vedelago), Francesco Storgato (Ponzano) e Marcello Zambon (Treviso). Storgato era già parte del direttivo uscente; D’Aponte, Sartori e Zambon sono alla prima candidatura per il Consiglio provinciale.