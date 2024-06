Diserò non completa l'assalto al Titano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Un San Marino Rally a due facce per Luca Diserò, da una parte quella negativa, data dall'aver gettato alle ortiche una sesta piazza di classe dopo una significativa rimonta, e dall'altra quella positiva, guardando al cronologico dei parziali che lo ha visto firmare anche un buon quinto di categoria quando il traguardo era ormai in vista. Il pilota di San Michele al Tagliamento, affiancato da Stefano Peressutti su una Peugeot 208 Rally4 di RB Motorsport, tornava in azione nel Campionato Italiano Rally Terra dopo una lunga assenza, puntando a ritrovare rapidamente un feeling appannato dall'assenza in gara. Un partenza accorta, sulle prime tre speciali del Sabato, iscriveva il portacolori di Xmotors Team, sostenuto anche da Maxmark, in decima posizione tra le vetture di classe Rally4. “Dato che erano un paio di mesi che non correvo” – racconta Diserò – “abbiamo deciso di partire con un margine di sicurezza, mantenendo una scelta morbida di setup. Il fondo non mi aveva dato particolare fiducia e non volevamo prenderci rischi con così largo anticipo.” La fase centrale del Sabato sammarinese viveva sul cambio di passo di un Diserò che, aggiustato il pacchetto tecnico, recuperava ben quindici posizioni nella generale, salendo in nona piazza di classe, tra gli iscritti al MRF Rally Trophy Italia ed in decima di RC4N. La progressione continuava anche nella terza ed ultima tornata con l'unica punta del sodalizio di Maser che risaliva fino alla sesta posizione di categoria ed al ventottesimo in assoluta. Quando al termine mancavano solamente i poco più di sette chilometri della “Macerata Feltria” Diserò incappava in un errore che lo costringeva a parcheggiare la vettura a bordo strada. “In un tratto veloce in discesa” – aggiunge Diserò – “nell'affrontare la frenata che ci portava ad una curva molto secca, probabilmente a causa di un mio eccesso di fiducia, un sobbalzo del terreno mi ha fatto perdere il punto di corda e non sono più riuscito ad inserire la vettura. Siamo finiti in una specie di fossato e non siamo più riusciti a ripartire. Non abbiamo accusato gravi danni alla vettura ma la nostra gara si era conclusa. È davvero un peccato aver finito così.” Uno zero che, quando alla chiusura della stagione sulle strade bianche mancano solo due appuntamenti, si traduce nella tredicesima posizione in ottica CIRT, tra le due ruote motrici, e nell'ottava nella serie MRF, guardando al raggruppamento B. “Sono contento da un lato perchè ho continuato l'esperienza in questo campionato” – conclude Diserò – “ma dall'altro no perchè sono consapevole che è difficile competere qui se non si preparano al meglio le gare. Senza test e con due mesi di astinenza pensare di venire qui, in una gara nuova, e di lottare per il vertice è impensabile. Purtroppo il nostro budget non ci permette di fare diversamente al momento. Grazie al mio naviga, a tutti i ragazzi del team, ai tifosi, ai partners, ad Xmotors Team ed a Maxmark. Mi scuso con tutti loro per il mio errore.”