Rally, Luca Diserò si gioca il tutto per tutto all'Adriatico

Archiviata la parentesi nera, creata dalle avverse condizioni meteo che hanno messo in ginocchio le Marche nel recente passato, si torna finalmente a parlare di Rally Adriatico, in programma per sabato 15 e domenica 16 Luglio quale ultimo appuntamento con un challenge Raceday Rally Terra nel quale Xmotors Team è protagonista. L'evento, valevole anche per il Campionato Italiano Rally Terra e per la Coppa Rally ACI Sport di zona cinque, vedrà infatti un Luca Diserò che si presenterà ai nastri di partenza potendo vantare la sesta piazza nella generale del due ruote motrici, a sole sette lunghezze dal gradino più basso del podio, nonché una doppia terza piazza in raggruppamento D.

In casa RB Motorsport hanno messo a disposizione del pilota di San Michele al Tagliamento una Peugeot 208 Rally4, da condividere nell'occasione con Giada Manocchi. Tre le prove speciali da affrontare nella sola giornata di Domenica, ciascuna delle quali verrà ripetuta per tre passaggi, ad iniziare dalla “San Fiorano” (8,91 km), proseguendo con la “Molleone” (9,28 km) e concludendo il trittico con la “Colondello” (5,29 km). Un totale cronometrato di poco più di una settantina di chilometri per decretare vincitori e vinti. «Le prove sembrano essere particolarmente veloci - conclude Diserò - e con numerosi tratti in discesa. Sono certo che, grazie all'esperienza di RB Motorsport, avrò modo di cucirmi addosso la vettura, cercando di sfruttare al meglio le traiettorie e la percorrenza di curva della 208. Vorrei ringraziare nuovamente tutti i nostri partners perchè il loro supporto è fondamentale per poter portare avanti la nostra passione. Un enorme grazie ad RB Motorsport, per la crescita sportiva che mi ha permesso di avere durante l'anno e per il lavoro svolto. Grazie ad Xmotors Team, in particolare al presidente Francesco Stefan, ma anche a Maxmark, a Fabrizio Handel ed alla mia famiglia. Ci terrei a chiudere in bellezza all'Adriatico perchè mi piacerebbe onorare i cinquant'anni di mio fratello Rudi. Festeggerà il compleanno proprio Domenica, mentre sarò sugli sterrati marchigiani, e dedicargli un bel risultato mi farebbe davvero molto piacere».