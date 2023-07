Diserò è terzo tra i Pirelli nel Raceday

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Missione compiuta per Luca Diserò, salito sul terzo gradino del podio nel raggruppamento D, marchiato Pirelli, nell'anno di debutto nel Raceday Rally Terra. Il pilota di San Michele al Tagliamento, in coppia con Giada Manocchi, ha vissuto un Rally Adriatico complicato, reso insidioso da svariati intoppi che ne hanno penalizzato il risultato. Nell'unica giornata di gara, quella di Domenica scorsa, il portacolori di Xmotors Team, alla guida di una Peugeot 208 Rally4 di RB Motorsport, partiva in sofferenza già dai primi chilometri. Un buon quinto parziale, sulla prima “Colondello”, gli consentiva di recuperare parte del gap. “Sulla prima speciale abbiamo sofferto molto la polvere di chi ci partiva davanti” – racconta Diserò – “e ci siamo trovati un vero e proprio muro da affrontare. Sulla seconda non siamo riusciti ad ottenere i due minuti dal concorrente che ci precedeva e ci siamo trovati nella stessa situazione di difficoltà. Sulla terza abbiamo guidato bene ed abbiamo portato a casa un buon tempo, calcolando la caratura degli avversari ed il fatto che noi eravamo all'esordio qui.” L'evento marchigiano, valevole anche per il Campionato Italiano Rally Terra e per la Coppa Rally ACI Sport di quinta zona, lo vedeva protagonista di un secondo giro ancora complicato. “Sulla quarta abbiamo trovato una vettura ferma in prova che intralciava” – aggiunge Diserò – “e, vedendo le bandiere gialle esposte già un chilometro prima, abbiamo alzato troppo il piede. Sulla quinta non abbiamo avuto pace con la polvere ma siamo riusciti a migliorare sensibilmente il nostro tempo. Siamo cresciuti anche sulla sesta, cominciando finalmente a capire queste strade che erano inedite per noi. La progressione ci faceva ben sperare.” Stabilmente ai piedi della top ten tra le Rally4 il veneziano continuava a spingere, mettendo nel mirino la nona piazza di classe per l'ultimo giro di speciali e riuscendo nell'intento nel finale. Dietro a Leuratti, di pochi secondi allo start dell'ultima, Diserò completava un bel sorpasso sui chilometri conclusivi della “Colondello”, dando via ai festeggiamenti per un podio di raggruppamento, griffato Pirelli, che gratifica una stagione di importante apprendistato. “Siamo molto soddisfatti del nostro risultato” – conclude Diserò – “visto che era la mia quarta apparizione in assoluto sulla terra. Il campionato è molto bello e non solo perchè abbiamo portato a casa il podio nel raggruppamento Pirelli. Nell'altra classifica di categoria, includendo lo scarto, dovremmo essere finiti al quinto posto, così come nell'assoluta del due ruote motrici. Grazie a tutti i nostri partners perchè hanno creduto in noi e siamo contenti di aver ripagato al meglio la loro fiducia. Grazie a RB Motorsport, mi hanno fatto migliorare ad ogni gara e mi hanno dato sempre un mezzo molto performante. Grazie al mio presidente Francesco Stefan, patron di Xmotors Team, ed a Stefano Zambon, a capo di Maxmark. Grazie ai miei naviga, a Fabrizio Handel ed alla mia famiglia. Punteremo di nuovo al Raceday e magari anche al CIRT.”