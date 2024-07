C’è il Piva junior day sulle colline unesco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Domani, domenica 14 luglio, va in scena la 65ª edizione del Piva Junior Day, manifestazione che vedrà impegnati tanti giovani ciclisti sulle strade di Col San Martino. Un evento che accoglierà ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni, ovvero delle categorie allievi e juniores. Domenica 14 luglio scopriremo chi prenderà lo scettro di campione ereditandolo dalle mani di Andrea Montagner, atleta in forze alla Borgo Molino Vigna Fiorita, o se lo stesso riuscirà a difenderlo bissando la vittoria del 2023. Tra gli allievi, invece, la sfida è aperta e saranno tanti i nomi che potranno succedere ad Alessio Magagnotti, passato nella categoria juniores, vincitore nel 2023. Una gara, quella del Piva Junior Day, che vuole creare un fil rouge tra le diverse categorie del ciclismo giovanile. Il nome, che dal 2019 è diventato quello che ormai conosciamo tutti, vuole testimoniare un progetto di continuità organizzativa dell’AC Col San Martino con il Trofeo Piva, corsa dedicata agli U23. Un modo per dare la possibilità ai giovani ciclisti di sognare e iniziare a vivere le emozioni provate dai più grandi sulle strade delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Patrimonio dell’Umanità Unesco. Il via sarà dato alle 9:30 di mattina in via Treviset con la gara dedicata agli allievi, che si sfideranno sul circuito di apertura del Trofeo Piva. Un percorso della lunghezza di 11,9 km che transiterà da Guia, Follo e Colbertaldo, da affrontare 6 volte per un totale di 71,4 km. Gli junior partiranno, invece, nel pomeriggio alle ore 15:00. Anch’essi affronteranno per 6 volte il circuito di Guia per poi aggiungere un doppio passaggio sul Combai, salita simbolo del Trofeo Piva (2,6 km al 6,3%). Solo al termine dei 106,8 km previsti avremo il nome del nuovo vincitore del Piva Junior Day. Il Piva Junior Day è una manifestazione che sta acquistando sempre più appeal - lo dimostra la lista dei vincitori nella quale risulta anche il nome di Matteo Scalco nel 2022, atleta al secondo anno tra i professionisti con la Vf Group-Bardiani CSF-Faizanè - i numeri delle iscrizioni per le gare di quest’anno sono lì a dimostrarlo, in particolare tra gli allievi. Tra questi spicca la presenza del nuovo campione italiano Brandon Fedrizzi e della sua squadra C.C Forti e Veloci, al secondo titolo nazionale consecutivo. Tra i nomi di spicco anche quello dei figli d’arte, Enrico Simoni, figlio di Gilberto, che corre con l’US Montecorona con gli junior, e Patrik Pezzo Rosola, figlio di Paola Pezzo e Paolo Rosola, che milita nella A.S.D. US Ausonia CSI Pescantina. Da sottolineare anche la presenza di una rappresentativa della Nazionale croata nella prova juniores, che porterà Leon Lukic, Roko Doljanin e Dorian Dolic. “Siamo davvero contenti di continuare questa importante tradizione anche nel campo della categoria allievi e juniores - spiega Mario De Rosso, presidente dell’AC Col San Martino -. Vogliamo proseguire sulla stessa linea del 2023, un’edizione ricca di partecipanti e di atleti di primo livello. Ci fa piacere ospitare il neo campione nazionale della categoria allievi Brandon Fedrizzi, la presenza della maglia tricolore è un segnale importante per il prestigio del Piva Junior Day”.