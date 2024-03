Domenica 17 inizia il Campionato di Serie C Slc, Volpago, Park Villorba e Sporting Magi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Domenica 17 Marzo inizia il campionato della Serie C. Quattro i team trevigiani in lizza solo al maschile. Volpago, Sporting Life Center di Vacil, Park Tennis di Villorba e la new entry Sporting Magi di Ponte della Priula. Nel girone 1 lo Sporting Magi è chiamato ad una mission impossible con Montecchia, Bassano, Villabella, Vicenza e San Giovanni Lupatoto. Nel girone 2 Volpago e Sporting Life Center con Cerea, Plebiscito B, Tc Padova e Canottieri Padova, possono contare su una salvezza tranquilla giungendo al terzo e quarto posto. I bredesi dello Sporting possono puntare ai play off. Nel Girone 4 c’è il Park Tennis di Villorba con Sanguinetto, Dueville, Venezia e Belluno. Anche qui come nel girone due gli spiragli per una salvezza non sono in dubbio, ma una panchina piuttosto “corta” li potrebbero penalizzare per un eventuale overtime. La serie C maschile consta di 4 incontri di singolare e due doppi. E’ un campionato piuttosto duro ed intenso con 5 incontri da disputare Volpago, Slc e Magi e 4 il park che li vede già più fiduciosi. Le date della regular season sono: 17 e 24 Marzo. Pausa pasquale. Poi 7, 14 e 21 Aprile. Play off e play out il 5 e 19 Maggio. TORNEI IN CORSO Ad Altivole fino al 17 Marzo 3° torneo regular provinciale singolare maschile e femminile fino ai 3.1 con 123 players. Da Panatta fino al 19 Marzo Torneo di 3^ maschile da Panatta con montepremi di 800€ e 120 contendenti. ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI: Dal 15 al 26 Marzo al Park di Villorba Torneo Open maschile, con 2.000€ di montepremi. Iscrizioni entro le ore 12.00 del 13 Marzo. Dal 15 al 17 Marzo Rodeo di 4^ categoria allo Sporting Life Center di Vacil draw maschile e femminile di 4^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 13 Marzo. Il 16 e 17 Marzo Memorial Sebastian Suarez presso lo Junior di Santa Lucia di Piave. E’ un torneo Rodeo giovanile limitato fino ai 4.3 per maschile under 12 e 14 e femminile under 14. Iscrizioni entro le ore 12 del 14 Marzo.