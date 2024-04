Domenica 28 Aprile inizia il campionato di serie B per le girls del Park di Villorba

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Domenica 28 inizia il campionato nazionale a squadre di serie B. Oltre all’Eurosporting maschile c’è la compagine il Park Tennis di Villorba con la squadra femminile. Unici due team a rappresentare la Marca in ambito nazionale. Sebbene in pieno stile Lucky Looser il team di Villorba capitanato da Roberto Marian e Gianfranco Griso, grazie al raggiungimento play off 2023, parteciperanno alla B2 2024. Questo il roster ed il calendario. N°1 Noelia Bouzo Zanotti 2.3 Spagna, n° 2 Chiara Fornasieri 2.4, n°3 Nicole Iosio 2.5 vivaio, n°4 Emily Iosio 2.5 U18 vivaio; n°5 Anna Sturmigh 2.6 Italia n°6 Silvia Njiric 2.6 Croazia n°7 Simona Ogescu 2.6 Romania. Domenica 28 Storico debutto per una serie femminile nazionale di categoria, inserita nel girone 2 dei 4 nazionali il team del park Tennis di Villorba avrà come prima avversarie le torinesi de “Il Poggio”. La prima partita in Via Rosselli sarà il 5 Maggio contro il team bergamasco dell’Altopiano di Clusone; il 19/5 il Park osserverà il turno di riposo; il 26/5 in casa contro il Merano; 2 Giugno in trasferta a Torino contro il Circolo della Stampa; 9 Giugno in casa ospiteranno le milanesi del Parabiago e l’ultima giornata il 16/6 le vedrà opposte nel derby veneto in Via San Antonino con le vicentine del Ct Vicenza.