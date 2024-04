Domenica ore 10 debutto storico per le girls del Villorba in serie B2 Eurosporting a Parabiago

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Domenica ore 10.00, debutto dei due team trevigiani nella serie B2 nazionale. Entrambe le squadre in trasferta. Eurosporting a Parabiago e Park Villorba a Poirino nel torinese. La seconda giornata sarà Domenica 5 Maggio in casa con i boys nel derby veneto contro il Ct Vicenza e le girls del Villorba con le bergamasche del Clusone. Stessa data il 5 Maggio per i play off della serie C che vedrà il team del Park di Villorba maschile giocare in casa contro i veneziani del ca’ del Moro. La vincente ammessa allo spareggio nel draw nazionale, la perdente serie C 2025. Per i play out sempre della serie C due i team trevigiani maschili impegnati in una gara unica per non retrocedere. Il Volpago in trasferta a Dueville nel vicentino e lo Sporting Magi di Ponte della Priula in trasferta in Via Olimpia contro il Tc Mestre.