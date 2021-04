Volley, la trevigiana Dominga Lot prima donna ad arbitrare una finale maschile

Taglia un altro traguardo l'ufficiale di gara Dominga Lot, 43 anni, originaria di Santa Lucia di Piave. Sarà la prima donna in assoluto ad arbitrare una finale scudetto maschile di pallavolo.

La Lot è stata designata secondo arbitro di Gara 3 della serie di finale scudetto di Superlega tra Sir Safety Conad Perugia e Cucine Lube Civitanova, che si terrà mercoledì 21 aprile al Pala Barton di Perugia. Un altro grande riconoscimento per lei in questa stagione, che va ad aggiungersi a quello di prima donna italiana nominata arbitro internazionale FIVB, arrivato proprio a settembre 2020. La partita sarà trasmessa in diretta Rai Sport dalle 20:30 di mercoledì 21 aprile.