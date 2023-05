Park tennis Villorba, prosegue l'avventura delle ragazze nel draw nazionale

Serie C gli ultimi due verdetti mancanti dove il Park Tennis di Villorba era protagonista. Sia nel bene che nel male. Il bene è che nel veronese col Peschiera le girls di Via Rosselli hanno chiuso con un perentorio 3/0 e senza la Sturmigh. La formazione maschile contro il Tc Padova dopo ben 6 ore di gioco sono andati a dar loro il pass per il tabellone nazionale al doppio di spareggio. Tra più di un mese si saprà quando e con chi verrà giocata la gara di andata e ritorno per le ragazze villorbesi, valida per la promozione in B2.

Tornei in corso

Iniziato l’Open a Sernaglia fino al 14/5 con un montepremi di ben 4.000 euro dove avranno un rimborso anche i giocatori dagli ottavi di finale. Sono 74 i giocatori in tenzone coordinati da Renzo Mancuso e Loredana Venturini. Le gare di Lunedì 1° maggio sono 5 alle 10.30 Paoletti-Bordignon e Testa-Tonon; alle 12 Da Ros-Ederosi; alle 17 Bordin-Da Rold e Martini-Fiori. Altivole fino al 07 Maggio singoli e doppi maschile, femminile e misto per giocatori fino alla 3^ categoria. Sono 97 gli iscritti.

Iscrizioni aperte

Da Panatta dal 20 al 28 maggio torneo giovanile dai 12 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 18 maggio. Dal 20 maggio al 4 giugno ad Altivole con il solito clichè. Iscrizioni entro le ore 12 del 18 maggio. A Villa Guidini Rodeo di 4^ categoria maschile il 20 e 21 maggio. Iscrizioni entro le ore 14 del 18 maggio.