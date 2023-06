Il Draw Rosa della Barchessa di Casale sul Sile è della trevigiana Angelica Stradiotto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Alla Barchessa il draw rosa è di Angelica Stradiotto. Finale tutta targata Eurosporting, con l’under 18 che si aggiudica al fotofinish sull’under 16 Giorgia Girolin l’ultimo match per 2/6 6/4 11/9. Terze Anna Bitonti del Bassano e Roberta Saladini del San Dona’. TORNEI IN ATTO Fino al 21 Giugno allo Sporting Life Center di Vacil 3° Open maschile Duca di Dolle con 7.000€ di montepremi, iscrizioni dai 3.5. Alessandro Da Punt e Giuliano Ferro coordineranno i 73 giocatori in lizza. Dal draw intermedio compenetrante tra i promossi di 3^ ed i primi steps della seconda, avanzano: Edoardo Baldan e Andrea Ziterni gli unici sopravvissuti di terza, Marco Lorenzon, Alessandro Fornaro, Pierandrea Valvasori, Simone Perissinotto, Giacomo Checchin e Michele Rignanese per i seconda categoria. Le gare di Giovedì 15 inizieranno dalle 15.30 fino alle ultime gare previste intorno alle 20.00 circa. Fino al 23 Giugno a Silea torneo di 3^ categoria maschile, 106 i tennisti iscritti coordinati da Roberta Antonello. Fino al 21 Giugno a Castelfranco torneo giovanile dai 10 ai 14 anni, diretto da Enrico Comacchio con 82 giovani e coordinati da Loredana Venturini. Fino al 18 Giugno a Istrana dal 10 al torneo veterani dai 40 ai 65 anni. Sono 50 i giocatori diretti da Sonia Rossi e Marco Isotti. Dal 16 al 27/6 torneo giovanile al park di Villorba per i giovani dai 10 ai 16 anni circuito Young Boys, con 112 iscritti. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Dal 17/6 al 03/7 da Panatta Open maschile e femminile con 4.000€ di Montepremi. Iscrizioni entro le ore 12 del 15/6. Dal 17/6 al 2/7 al Ranazzurra di Conegliano Enrico Moretti accetta le iscrizioni per il draw maschile fino ai giocatori 3.5, e saranno ammesse fino alle ore 12 del 15/6. Ad Altivole trofeo under dagli 11 ai 16 anni dal 17 al 2 Luglio. Iscrizioni entro le ore 12 del 15/6. Dal 23/6 al 5/7 a Volpago Trofeo New Print draw maschile per giocatori fino alla terza categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/6 e 1.000€ di montepremi. Dal 23/6 al 9/7 a Motta di Livenza Open maschile e femminile fino alla 2^ categoria con montepremi di 4.000€ ed iscrizioni entro le ore 12 del 21/6.