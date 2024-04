Duerocche, oltre 3500 atleti al via: trionfano Simone Vigolo e Alessandra Olivi

Il vicentino Simone Vigolo è il re della Duerocche 2024. Il trentenne atleta di Schio, alla seconda partecipazione nella classica corsa trevigiana in ambiente naturale giunta alla 53^ edizione, si è imposto sui 51 km, con 2.660 metri di dislivello positivo, della prova “regina”. Ha chiuso in meno di 5 ore (4h44’02”), tempo di grande rilievo viste anche le difficoltà del percorso, bissando il successo ottenuto nell’edizione 2022 della Duerocche.

«Per me è un cerchio che si chiude - ha commentato subito dopo aver tagliato il traguardo - avevo vinto nel 2022, l’anno scorso non ho potuto partecipare, ma avevo promesso che sarei tornato. Una gara durissima, soprattutto nella parte finale, dove il percorso era molto fangoso. Ho allungato al 25° km e da lì ho fatto corsa solitaria sino al traguardo». Argento per Matthaeus Zoeggeler (Asv Telmekom Team, 4h45’23”), bronzo per Edoardo Rossano (4h55’52”). Quinto, appena sopra le 5 ore, il trevigiano Ivan Geronazzo (Scarpa Team), veterano della specialità (classe 1971), tre volte vincitore sul percorso lungo della Duerocche (l’ultima nel 2023).

Alessandra Olivi (Black Warriors), veneziana di Briana di Noale, ha dominato la prova femminile, salendo per la prima volta sul gradino più alto del podio alla Duerocche. “Dopo due piazzamenti (seconda sia nel 2019 che nel 2021, ndr), ho finalmente vinto. Sono felicissima, è stata una gara sofferta su un tracciato molto impegnativo”. I distacchi raccontano di una gara con poca storia: Olivi ha chiuso in 5h55’53”, nono tempo assoluto, precedendo Federica Menti (Atl. Vicentina, 6h36’00”) e Ornella Bona (7h19’23”).

Gli altri risultati

Un altro vicentino, Michele Meridio (Vicenza Marathon), si è imposto nella prova sui 35 km con dislivello positivo di 1800 metri. E’ arrivato sul traguardo di Cornuda in 2h59’46”, staccando Matthias Egger (Asv Telmekom Team) e Mauro Rasom (Us Dolomitica) che si sono giocati le piazze d’onore in volata (3h27’50” per entrambi). Ad una emozionata Rita Cafagna, barese trapiantata ad Agordo, il successo nella prova femminile in 4h31’28”: sul traguardo non ha trattenuto le lacrime. Alle sue spalle, un’accoppiata tutta di Marca, formata da Luisa Piva (Scarpe Bianche, 4h37’25”) e Sofia Moschi (La Butto in Vacca Asd, 4h39’44”). La gara sui 22 km con 960 metri di dislivello positivo ha incoronato l’asolano Roberto Fregona (Atl. San Biagio, 1h43’31”), figlio d’arte, applaudito anche da papà Lucio, mito della Duerocche (innumerevoli le sue vittorie tra Cornuda e Asolo) ed ex fuoriclasse della corsa in montagna (iridato individuale nel 1995 a Edimburgo). Il giovane Fregona, salito di un gradino rispetto all’argento del 2023, è prevalso nel finale su Andrea Mason (Atl. Ponzano, 1h43’42”), specialista dell’attività su strada. Terzo Lorenzo Ciuti (Team Aldo Moro Paluzza Dynafit, 1h49’12”). La bellunese Giulia Pol è stata l’unica donna a scendere sotto le 2 ore (1h59’19”) sul percorso di 22 km. Alle sue spalle, Benedetta Polentes (Team Alpenplus, 2h06’56”) e Giulia Gemin (Asd Duerocche, 2h19’12”).

Il commento

Festa baciata da un sole tiepido anche nelle prove non agonistiche (6 e la 12 km) e nella Duerocche Storica sul classico percorso di 15 km da Asolo a Cornuda. Oltre 3.500 i partecipanti nell’insieme delle sei prove. «Alla Duerocche ho iniziato la mia carriera da atleta e ora mi sono ritrovato a organizzarla: è stata una grande emozione - ha commentato Alberto Garbujo, neopresidente del rinnovato Comitato Duerocche -. Tutto è per il meglio. I percorsi, nonostante la pioggia delle ultime ore, hanno tenuto. Spettacolare, poi, la cornice delle montagne innevate. E anche gli oltre 3.500 iscritti complessivi sono un ottimo risultato». La strada è tracciata. Mentre la Duerocche conferma un’attenzione continua verso l’innovazione e il rispetto dell’ambiente e delle persone l'appuntamento con la prossima edizione è al 25 aprile 2025.