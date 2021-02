Mercato in casa Duetti Giorgione: ingaggiata la centrale Chiara Alessandria

È Chiara Alessandria il nuovo acquisto del Duetti Giorgione. La B1 di Castelfranco, dall’alto del primato nel girone C2, corre ai ripari in seguito agli infortuni di Durighel e Fruscalzo. La 33enne Alessandria, ruolo centrale, milita da una vita nei campionati di serie B. «Prevalentemente in B2 – puntualizza Alessandria – con due stagioni in B1. A causa della pandemia non avevo ripreso ad allenarmi con continuità ma neppure avevo deciso di smettere. Così, alla chiamata di una B1 come quella del Giorgione non ho potuto rifiutare. Mi dispiace molto per l’infortunio occorso a Giulia Durighel. Il mio obiettivo ora è quello di trovare la miglior forma possibile per sostituirla a dovere».

La nuova centrale di 1,80 m. vive a Preganziol ma è originaria dell’astigiano. Laureata in scienze dell’educazione degli adulti, solo sei anni fa si è trasferita in Veneto perché chiamata a vestire la maglia di Belluno; ha militato poi a Paese, Codognè e Silea. «Ho già svolto qualche allenamento e considero il Duetti una formazione di altissimo livello. Mi rimetto in gioco con grande entusiasmo e voglia di dare il mio contributo alla squadra». Alessandria sarà a disposizione di Paolo Carotta già da domenica prossima per la sfida interna alle veronesi del Vivigas Arena.