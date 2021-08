Colpo per il Duetti Giorgione: al centro arriva Giulia Gogna

Nuovo importante acquisto del Duetti Giorgione che per l’entrante stagione di B1 al centro schiererà la 26 enne Giulia Gogna. Con i suoi 188 cm di altezza non si eleva soltanto l’efficacia a muro ma anche la propensione offensiva: «L’attacco è il mio punto forte – le prime parole di Gogna -. Ho scelto Castelfranco perché mi ha entusiasmato la proposta del tecnico Carotta. Ci aspetta un’annata dagli obiettivi ambiziosi in una società che intende migliorarsi ulteriormente. Mi ha convinto la prospettiva del miglioramento sia di squadra che come atleta».

Giulia Gogna è cresciuta nelle giovanili di Novara maturando esperienza in serie B e facendo qualche apparizione con la rosa della serie A. Ha poi sempre militato in serie B in Friuli con una stagione, lo scorso anno, in Abruzzo. Al comparto centrali si aggiunge alla confermata Ravazzolo: «Darò il massimo perché voglio togliermi grosse soddisfazioni – conclude Gogna -. Il sogno, per scaramanzia, non lo posso dire». Ma lo si può intuire. Belle notizie nel frattempo dal settore giovanile. L’atleta del 2006 Cristina Budoian rappresenterà il comitato di Treviso e Belluno nel Trofeo dei Territori di Beach Volley, in programma sabato prossimo a Padova. Agli ordini di Katia Zanetti, farà coppia con Maira Granziol del San Vendemiano.