Duetti Giorgione sempre più forte: ingaggiata Eleonora Di Fonzo

Il Duetti Giorgione conferma le aspirazioni alzando ulteriormente la posta. È ufficiale l’ingaggio di Eleonora Di Fonzo, altro rinforzo sul quale Paolo Carotta potrà contare per la prossima stagione di B1. La schiacciatrice/opposto di Musile Di Piave di 1,78 m. viene da una stagione di C con il Volley Silea dopo le ripetute esperienze in B2 con Meduna, Fontane e Codogné: «Tra le varie possibilità Castelfranco era sicuramente la prospettiva più stimolante – ammette la 28enne Di Fonzo – Voglio tuffarmi nel mondo della B1 e sono entusiasta di entrare a far parte di un gruppo che in molti mi avevano descritto come una bellissima realtà».

È proprio il nucleo che si è venuto a creare in B1 a stupire Di Fonzo, al lavoro in maglia Giorgione già da qualche giorno. Lo inquadra così, senza mezzi termini: «Questa è una squadra di agoniste, di brutto! Sin dal primo allenamento l’ho percepito chiaramente: c’è molta fame e voglia di raggiungere il massimo». L’ingaggio di Di Fonzo completa il comparto schiacciatrici e mette al sicuro coach Carotta al settore degli opposti. Eppure potrebbe non essere l’ultimo affondo nel mercato. Il capitolo rimane aperto.